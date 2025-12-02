Ramaderia
La pesta porcina africana repercutirà en l’economia de les explotacions tarragonines
La Generalitat no planteja mesures preventives per a la província, tot i que els pagesos esperen una davallada de les vendes de producte porcí
L’alerta per la pesta porcina africana (PPA) continua centrant l’atenció de la Generalitat en diferents àmbits, més enllà de l’expansió de la malaltia. En el cas de la principal comarca d’afectació, el Vallès Occidental, els esforços s’han concentrat en pal·liar els casos detectats a través de mesures preventives en un radi de 20 quilòmetres i d’eliminació dels casos actius, però en altres, com el territori del Camp de Tarragona, la principal preocupació és l’impacte econòmic que desencadenarà la crisi porcina.
D’acord amb Unió de Pagesos, la Generalitat no portarà a terme mesures preventives per a les granges porcines tarragonines, que sumen un total de 684 distribuïdes per tota la demarcació. «Des del 1994, el sector ha fet les coses ben fetes, i la malaltia no ha entrat per les granges, sinó per la fauna», ha explicat Rossend Saltiveri, responsable del Sector Porcí d’Unió de Pagesos.
En relació amb la repercussió que tindrà al mercat de l’explotació carnívora la crisi de la PPA, el representant assenyala com a objectiu principal «minimitzar l’impacte econòmic» sobre les xarxes internacionals que, en les últimes dècades, «havien aportat més producció al sector» i que ara podrien estar en perill.
S’espera que la província, que compta amb un cens de 585.758 porcs, segons dades actualitzades al maig d’aquest 2025, pateixi una «davallada en la demanda» i, per conseqüència, «en la baixada dels preus de mercat», d’acord amb Saltiveri. Una situació aplicable a tot el territori català, afectat per una crisi generalitzada que cerca «necessàriament una solució» per a reduir els possibles impactes.
El representant d’Unió de Pagesos també apel·lava a la responsabilitat de la Generalitat en el «pagament dels costos de l’afectació» que comportaran els 12 mesos de quarantena porcina que patiran alguns municipis del Vallès, així com de «trobar alternatives» per a la resta de comarques afectades per l’impacte de la situació.
Municipis vulnerables
En el cas del Camp de Tarragona, d’acord amb les dades recollides del Registre d’Explotacions Ramaderes (RER) de la Generalitat de Catalunya, consten 156 explotacions porcines i figuren gairebé 700 granges repartides per la província, tenint en compte també el Baix Penedès.
El municipi on més explotacions s’acumulen és Alcover, que compta amb 10 instal·lacions, de les quals nou són per a la producció i reproducció intensiva porcina i també un escorxador. Piles és el segon municipi amb més explotacions, totes intensives, amb vuit. La segueixen Reus, Riudoms i Vilabella (Alt Camp), amb set instal·lacions de divers tipus. Altres municipis que figuren al registre són l’Espluga de Francolí (6), la Selva del Camp, Santa Coloma de Queralt i Bràfim (5) o Cambrils (4), entre gairebé tots els municipis del Camp de Tarragona que tenen almenys una instal·lació dedicada al sector porcí.
Encara no s’ha determinat com serà l’impacte econòmic dins el sector, i malgrat que no s’han establert mesures preventives, des de les entitats ramaderes preveuen una possible desinversió en àmbit internacional, «obligant» als pagesos a vendre «el restant a Espanya i la Unió Europea».