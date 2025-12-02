Societat
L'atur a Tarragona i les Terres de l'Ebre es manté al novembre
El territori compta amb gairebé 350.030 afiliats a la seguretat social, 7.500 més que l'any passat
Les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre han registrat 36 aturats menys durant el mes de novembre, una reducció del 0,09%, segons dades del Ministeri de Treball d'aquest dimarts. El mes passat es van registrar 38.076 persones sense feina, 15.550 són homes i 22.526 són dones. Són 1.647 menys que fa un any, un 4,15% menys d'atur que al mes de novembre de 2024. 2.943 aturats tenen menys de 25 anys.
D'altra banda, les comarques tarragonines i ebrenques compten amb 350.030 afiliats a la seguretat social, 7.564 més que el mateix mes del 2024, el que representa un 2,21% d'increment. Respecte a l'octubre, hi ha 5.963 menys afiliacions, una reducció de l'1,68%.
Pel que fa a la reducció de l'atur, a Tarragona i l'Ebre se situen per darrere de Girona, Lleida, i Barcelona, on el nombre d'aturats s'ha reduït al voltant d'un punt. Dels 38.076 parats, 1.323 s'han registrat al sector agrícola, 3.281 a la indústria, 3.007 a la construcció i 27.115 al sector serveis. 3.350 persones sense feina no han tingut una feina prèvia. Només als serveis s'han registrat més aturats, 249 més que a l'octubre.
En el cas dels contractes, se n'han creat 17.988. Són 5.698 menys que a l'octubre, una reducció del 24,06%, 201 menys que el mateix mes de 2024, un 1,11% de caiguda. 7.523 han sigut indefinits, 2.665 menys que el mes anterior (-26,16%) i 924 menys que el novembre de 2024 (-10,94%). El nombre de contractes han estat 10.465, 3.033 menys que el mes d'octubre (-22,47%) i 723 més que una any abans (7,42%).