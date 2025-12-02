Urbanisme
La Generalitat escull Cambrils per construir 52 habitatges socials
El consistori preveu «més accions concretes» després de firmar el conveni amb el Govern
La Generalitat de Catalunya ha escollit el carrer Anoia de Cambrils per construir 52 habitatges socials, concretament al solar número 5. El govern cambrilenc oficialitzava la inversió del Govern a l’últim Ple ordinari del 28 de novembre, després de vuit mesos d’espera. El mes d’abril, els terrenys es van posar a disposició de reserva pública i, fins ara, no s’havien adjudicat per dur a terme el projecte d’habitatge assequible, que forma part d’una convocatòria presentada per la Generalitat. L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, va anunciar al Ple que, en la pròxima sessió plenària del proper mes, «s’aprovarà definitivament» el conveni per a la construcció.
A més, el govern municipal insisteix que es coneixeran «detalls concrets» sobre la proposta després de la firma de la col·laboració amb la Generalitat. Durant el Ple ordinari, la integració dels pisos socials va rebre el suport de l’oposició, com VOX, ERC, Junts i Comuns, encara que es van reclamar «més mesures d’habitatge assequible» per al municipi.
Fins ara, el conveni inicial estableix la construcció d’una cinquantena d’habitatges, encara que el consistori «no descarta tirar endavant» les altres dos propostes presentades a l’abril, on eren inclosos els terrenys situats a la plaça Carles Roig, on es construirien 32 habitatges i a la zona Nova Augusta, on se situarien 54 més.
Integració
La cinquantena d’habitatges del municipi figuraran entre els 2.500 nous pisos que estan projectats per construir-se a la demarcació de Tarragona. Una mesura impulsada per la Generalitat per promocionar l’habitatge assequible per a persones en risc d’exclusió, vulnerables i joves. La proposta s’impulsarà a llarg termini a l’espera de l’adjudicació dels treballs, però pretén assegurar «habitatges per a tothom».
Cambrils serà un dels municipis escollits en el Tarragonès per a l’impuls de l’habitatge sostenible, a l’espera d’altres adjudicacions futures plantejades per la Generalitat per donar continuïtat al projecte.