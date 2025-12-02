Transport
Els municipis tarragonins de l'R13 faran «front comú» per reclamar més i millors freqüències a Renfe i Adif
Alcaldes i consells comarcals de l'Alt Camp, Conca de Barberà i Tarragonès demanaran reunions al més alt nivell
Els municipis de l'Alt Camp, Conca de Barberà i Tarragonès per on passa l'R13, que uneix Barcelona i Lleida passant per Valls des de Sant Vicenç de Calders, faran un front comú per reclamar més i millors freqüències a Renfe i Adif. Aquest dimarts s'han reunit a Valls i han consensuat una moció que s'aprovarà als respectius plenaris.
També sol·licitaran una reunió formal amb Adif, Renfe, Rodalies i el ministeri de Transports. "Esperarem fins al primer trimestre del 2026; en cas que no s'atenguin les nostres peticions passarem a l'acció fins que aconseguim el servei ferroviari que necessitem", ha dit l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, que ha qualificat els nous horaris de "presa de pel". "Se'ns ha acabat la paciència", ha exclamat.