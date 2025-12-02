Economia
La Diputació de Tarragona destinarà un milió d'euros a projectes de la URV durant el 2026
L’aportació finançarà 15 actuacions, com la rehabilitació del Celler Experimental Mas de Frares, la nova seu de la Facultat de Medicina i l'Aula Magna de la facultat d'Educació i Psicologia
La Diputació de Tarragona aportarà un milió d’euros a la Universitat Rovira i Virgili (URV) per a inversions i projectes de recerca i coneixement el proper 2026. Concretament, la xifra finançarà un total de 15 actuacions, que s’emmarquen en l’acord quadriennal 2024-2027 entre les dues institucions.
La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, i el rector de la URV, Josep Pallarès, han encapçalat aquest dimarts la reunió Mixta Diputació-URV, durant la qual s'ha concretat els projectes que es beneficiaran d’aquest acord.
«Ambdues entitats tenim una aliança molt robusta, amb una aposta conjunta per la recerca i la innovació, que afavoreixen la transferència de coneixement de la universitat al teixit productiu de la demarcació i tenen un impacte social i econòmic positiu cap al territori i el conjunt del país, pel que fa al benestar i qualitat de vida per a les persones que hi viuen», ha afirmat Llauradó en una atenció als mitjans.
Per la seva banda, Pallarès ha assegurat que «aquesta és una col·laboració que va molt més enllà de l’aspecte purament econòmic. Som dues institucions que tenim un gran abast territorial i volem treballar conjuntament per a tirar endavant aquests projectes, que transcendeixen el dia a dia universitari, convertint-se en el futur de la nostra demarcació». Les inversions previstes per a l’any vinent, ha explicat el rector, es destinaran majoritàriament a projectes d’infraestructures.
Aquests seran la rehabilitació estructural per a la descarbonització del Celler Experimental Mas dels Frares a Constantí; la redacció del projecte d’una nova seu per a la Facultat de Medicina i de Ciències de la Salut a Reus, i l’equipament per a la nova Aula Magna de l’edifici de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia al Campus Sescelades.
Segons ha avançat Pallarès, es preveu que aquesta darrera facultat estigui enllestida abans de l’inici del curs vinent. Concretament, la Diputació aportarà un total de 638.331,83 euros en aquests tres projectes.
Altres inversions
La quantitat restant es destinarà a una dotzena d’iniciatives de recerca, formació o divulgació, com és el cas d’un documental sobre el dolor crònic infantil (31.000 €), el desenvolupament del Pla Triennal d’Actuacions del Consell Social de la URV (100.000 €) o la Recerca Turística Salou–Costa Daurada (30.000 €).
També es finançaran activitats de la futura Càtedra Cuidat la Salut i el Benestar (20.000 €) i activitats del Centre de Formació i Innovació en Simulació Josep Maria Martínez Carretero (24.000 €), entre d’altres.