Policial
Un detingut a Salou en la macrooperació policial contra la banda Trinitarios
Mossos i Policia Nacional fan més de 20 entrades en una actuació simultània per assalts violents i tràfic de drogues
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han activat aquest dimarts al matí un ampli dispositiu policial contra l’organització criminal Trinitarios, amb actuacions a Tarragona i Barcelona. L’operació, centrada en la investigació d’assalts violents i tràfic de drogues, preveu més d’una vintena d’entrades a domicilis i locals vinculats als principals membres de la banda.
A Salou s’han dut a terme, com a mínim, dues entrades en dos pisos d’un mateix individu, que ha quedat detingut. Paral·lelament, els agents han intervingut en diversos punts de l’Hospitalet de Llobregat, en un operatiu desenvolupat de manera coordinada entre tots dos cossos. També s'han fet registres a Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Cubelles. Finalment, l'operatiu s'ha saldat amb 15 detinguts.
El desplegament mobilitza més de 300 efectius, entre els quals s’hi inclouen unitats especialitzades com el GEI, BRIMO, ARRO, la unitat canina, la unitat de drons, la policia científica, seguretat ciutadana i equips d’investigació. El dispositiu es dirigeix des d’un Centre de Coordinació específic, amb la presència dels màxims comandaments de la DIC dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Nacional.
El cas es troba sota secret de sumari i, de moment, no ha transcendit més informació sobre el nombre total de detencions ni sobre el material intervingut en aquesta macrooperació.