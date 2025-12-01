Política
Vila-seca rebutja una moció per adherir-se a l’Àrea Metropolitana
La proposta va rebre 14 vots en contra i l'abstenció de VOX i PSC, que va reclamar iniciatives «més serioses»
El govern municipal de Vila-seca va rebutjar una moció presentada per grup dels Comuns per adherir-se a l’Àrea Metropolitana en un tens Ple ordinari on va destacar l’abstenció del grup socialista. La proposta exposada el passat 28 de novembre, no només va incloure l’adhesió a l’Associació per a l’Impuls Metropolità, si no la reclama al dret d’informació i d’associació conjunta dels grups municipals per prendre decisions sobre l’adhesió.
La moció presentada per Vila-seca en Comú va rebre 14 vots en contra per part del govern de Vila-seca Segura i Decidim Vila-seca (ERC), quatre abstencions per part de PSC i VOX, i dos vots a favor del mateix grup impulsor. Entre les principals discussions prèvies a la votació, va ressaltar l’explicació per part del representant socialista, Miguel Ángel Hidalgo, reclamant la necessitat del municipi d’adherir-se a l’Àrea Metropolitana, però «amb una moció al nivell del debat».
Moció amb mancances
«Pensar que tot el territori avança de manera conjunta sense Vila-seca seria un error polític enorme» indicava el regidor, qualificant la moció «d’oportunista». A més, Hidalgo va exposar un error legislatiu present en la proposta dels Comuns vinculat amb les competències de l’alcalde, on demanaven dotar-lo «d’autorització per participar en les decisions» de l’Associació, «una competència ja habilitada», com va exposar el grup socialista. Malgrat tot, van mostrar la seva «disposició» per treballar en una «moció conjunta i realista» que sigui «millor que una proposta improsivisada».
Altres grups com VOX també van expressar el seu rebuig contra la moció. El regidor Javier Domingo va oferir un «marge a l’alcaldia per a negociar i portar a terme un projecte per Vila-seca», tot i que va considerar «precipitada» la moció per «obligar l’alcalde a negociar».
Per la seva part, l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, va afirmar que la prioritat del municipi són «les competències pròpies».