Habitatge
Tarragona, la segona demarcació on més puja el preu de la vivenda de segona mà respecte el 2024
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Cunit i Amposta són les ciutats on més augmenta el seu preu
Tarragona és la segona demarcació on ha augmentat més el preu de la vivenda respecte l'any 2024, un 12,1%. En primera posició es troba Barcelona (15,5%) i en les últimes posicions hi ha Lleida (10,1%) i Girona (9,5%), segons l'Índex Immobiliari Fotocasa.
No obstant això, el preu de l'habitatge de segona mà a Catalunya puja un 0,7% en la seva variació mensual i un 14,3% en la seva variació interanual, situant el preu mitjà dels habitatges oferts al novembre en 3.181 euros/m².
D'aquesta manera, un habitatge estàndard de 80 m² a Catalunya s'ofereix de mitjana en 254.470 euros enfront dels 222.600 de fa un any, uns 31.780 euros més de diferència (14,3%). Es tracta de l'increment més alt dels últims 20 anys.
Sobre els preus, la província que té l'habitatge de segona mà amb el preu més alt és Barcelona amb 3.470 euros/m², seguida de Tarragona amb 2.134 euros/m², Lleida amb 1.614 euros/m² i Girona amb 2.978 euros/m².
«El preu de l'habitatge està creixent a un ritme inèdit, impulsat per un desequilibri estructural entre oferta i demanda que avui és més sever que mai, ja que la demanda quadruplica l'oferta», explica María Matos, directora d'Estudis i portaveu de Fotocasa.
Tot i que a nivell nacional els preus es mantenen, fins i tot, lleugerament per sota dels màxims de 2007 (-4,2%), a les ciutats més dinàmiques aquest sostre ja ha estat superat amb claredat. Totes les comunitats autònomes registren increments, i més de la meitat ho fan per sobre del 10%. En territoris com la Comunitat Valenciana, Andalusia, Astúries, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia o Canàries, les pujades fins i tot depassen el 20%. «Aquesta situació reflecteix una oferta incapaç d'absorbir el fort ritme de creació de llars i, al mateix temps, la millora de les condicions hipotecàries impulsa l'enfortiment de la demanda», afirma Matos.
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, entre els municipis més cars
El preu mitjà de l'habitatge de segona mà puja en el 82% dels 119 municipis amb variació interanual analitzats per Fotocasa. En 15 (13%) dels municipis puja el valor interanual de l'habitatge per sobre del 20% i són: Sant Fruitós de Bages (71,6%), Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (65,7%), Canet de Mar (40,0%), Pineda de Mar (33,8%), Cubelles (32,2%), Castellar del Vallès (30,5%), Vilafranca del Penedès (28,0%), Cunit (27,0%), Sant Andreu de Llavaneres (26,6%), Vilanova del Camí (24,5%), La Seu d'Urgell (23,7%), Cerdanyola del Vallès (22,2%), Granollers (20,6%), Amposta (20,6%) i La Llagosta (20,3%). D'altra banda, la ciutat amb el major descens interanual és Tona (-19,8%).
Respecte al preu per metre quadrat al novembre, les ciutats amb un preu superior als 5.000 euros/m² són: Sant Just Desvern amb 6.847 euros/m², Sant Cugat del Vallès amb 5.822 euros/m², Sitges amb 5.787 euros/m² i Barcelona capital amb 5.233 euros/m². D'altra banda, els municipis més econòmics són: Constantí amb 1.015 euros/m², Mollerussa amb 1.017 euros/m² i Manlleu amb 1.107 euros/m². També apareixen Deltebre 1.216 €, Valls 1.223 € i Amposta 1.278 €.