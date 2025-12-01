Economia
Tarragona, la província que més ha reduït la desigualtat entre rendes des del 2015
La demarcació ha baixat gairebé quatre punts en l’escala de concentració de riquesa catalana i se situa en 30,9
La província de Tarragona ha mostrat dades positives situant-se com la demarcació que més ha baixat la diferència de concentració de riquesa per habitants entre el 2015 i el 2023, d’acord amb el recull de dades sobre la renda a les llars impulsat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La reducció de tres punts, de 34,8 a 30,9, ha deixat a Tarragona fora de la mitjana catalana, actualment de 31,4 punts, i com la més beneficiada dels canvis en els indicadors de concentració de riquesa.
És a dir, ara mateix el capital tarragoní gaudeix d’una dispersió positiva de la riquesa per a la demarcació, que ha repercutit en les rendes dels habitants incrementant-les en els últims deu anys.
L’estadística recull, entre altres, l’evolució de l’Índex Gini, l’indicador de referència sobre la desigualtat en els ingressos: com més alt, més concentració de la renda en poques mans. Aquesta mesura calcula la renda mitjana i mediana, portant a terme un càlcul global entre els habitants i llars, i una classificació entre els habitants amb més renda. En el cas de Tarragona, la diferència s’ha reduït, concretament, en 3,9 punts.
Pel que fa als municipis que superen l’indicador de referència a Catalunya (31,4), també destaca la gran dispersió tarragonina, amb només 29 municipis que superen la mitjana. La resta, es mantenen entre els 29 i 33 punts. En el cas de Tarragona ciutat, la mitjana és de 32,9. Destaquen casos com Cambrils i Salou, que comparteixen 33,3 punts, o Pira, que se situa com la més baixa el Camp de Tarragona, amb 22,8.
D’acord amb la mitjana establerta en les dades, els sous són menys de la meitat dels seus ingressos (46,5%), si bé és cert que l’estadística no discrimina d’on procedeixen la resta dels ingressos. D’aquesta manera, continua existint una desigualtat en la concentració de riquesa a la província, però, novament, s’observa una dispersió.
En el cas de la localitat de la Riba (Alt Camp) se situa entre els vuit municipis amb més concentració de riquesa, amb 44,2 punts, compartint el rànquing amb poblacions com Barcelona o Sitges. La diferència és de 20.269 euros, entre les rendes dels habitants més rics, i la mitjana general.
Mitjana catalana
A Catalunya, les darreres dades corresponents a l’any 2023 situen aquest índex en els 31,4 punts, tres punts menys que el 2015. El valor està per sota del de l’estat espanyol (32,1), però amb tot, Catalunya és la quarta comunitat amb més concentració de la riquesa. La primera de totes és la Comunitat de Madrid, que té un índex 35,1. Per demarcacions, encapçala el rànquing de concentració d’ingressos la de Barcelona (31,5), seguida de Tarragona (30,9), Girona (30,6) i finalment, Lleida, que amb 30,3 punts és el territori català amb una millor distribució dels ingressos. Excepte Barcelona, la resta de demarcacions han rebaixat el seu Índex Gini en més de 3 punts.