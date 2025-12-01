Societat
L’AEDT celebra 10 anys consolidada com la xarxa empresarial femenina de referència al territori
L’associació celebra 10 anys de trajectòria destacant el valor de la comunitat, el lideratge femení i la col·laboració institucional
La Casa Joan Miret va acollir el passat 27 de novembre la celebració del desè aniversari de l’Associació d’Empresàries i Directives de Tarragona (AEDT), un acte que va posar en relleu no només una dècada de trajectòria, sinó també la força d’una xarxa que s’ha consolidat com a referent del talent femení al Camp de Tarragona.
La presidenta de l’entitat, Ana Ibars, va obrir l’acte plantejant una reflexió clau: “Per què formar part d’una associació empresarial?”. La resposta, segons va explicar, és el motor que ha guiat l’AEDT aquests deu anys: construir una xarxa sòlida que ofereixi suport real, visibilitat i oportunitats a les dones que lideren projectes empresarials. Ibars va posar en valor la feina rigorosa de la junta i el suport constant de patrocinadors i institucions com la Diputació de Tarragona, la Generalitat, els ajuntaments de Tarragona i Reus, la Cambra de Comerç de Reus, el Clúster TIC Catalunya Sud, la Fundació Gresol, PIMEC i CEPTA.
Un dels moments més emotius de la celebració va ser l’homenatge a les fundadores de l’associació i, especialment, a Ana María Macho, primera presidenta de l’AEDT, traspassada el 2021. “El seu llegat és viu i ens acompanya”, va recordar Ibars.
La presidenta va destacar també la vocació solidària de l’entitat, que any rere any impulsa iniciatives benèfiques i col·labora amb projectes socials com Rotary Tarraco August, Swim For ELA, AECC Contra el Càncer Tarragona, les víctimes de la DANA, La Nineta dels Ulls i la Fundació Rosa Maria Vivar, que enguany rebrà la recaptació del Sopar Solidari de Nadal del 11 de desembre.
L’AEDT ha consolidat una comunitat cohesionada a través de formacions, programes de mentoria, assessorament i trobades mensuals, i aquest any ha reforçat la seva presència territorial amb la incorporació d’Eva Miró com a delegada al Baix Camp.
L’acte va finalitzar amb l’encesa de les espelmes del pastís commemoratiu i el sorteig d’una quota anual, que va recaure en Ingrid Van Hinkel. La vicepresidenta, Montse Bes, va tancar la celebració amb un missatge que resumeix l’esperit de l’associació: “La trobada entre dones empresàries i directives és motor de progrés: suma talent, crea solucions i enforteix el territori.”