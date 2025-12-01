Diari Més

Societat

L’AEDT celebra 10 anys consolidada com la xarxa empresarial femenina de referència al territori

L’associació celebra 10 anys de trajectòria destacant el valor de la comunitat, el lideratge femení i la col·laboració institucional

L’acte va finalitzar amb l’encesa de les espelmes del pastís commemoratiu i el sorteig d’una quota anual

L’acte va finalitzar amb l’encesa de les espelmes del pastís commemoratiu i el sorteig d’una quota anualcedida

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

La Casa Joan Miret va acollir el passat 27 de novembre la celebració del desè aniversari de l’Associació d’Empresàries i Directives de Tarragona (AEDT), un acte que va posar en relleu no només una dècada de trajectòria, sinó també la força d’una xarxa que s’ha consolidat com a referent del talent femení al Camp de Tarragona.

La presidenta de l’entitat, Ana Ibars, va obrir l’acte plantejant una reflexió clau: “Per què formar part d’una associació empresarial?”. La resposta, segons va explicar, és el motor que ha guiat l’AEDT aquests deu anys: construir una xarxa sòlida que ofereixi suport real, visibilitat i oportunitats a les dones que lideren projectes empresarials. Ibars va posar en valor la feina rigorosa de la junta i el suport constant de patrocinadors i institucions com la Diputació de Tarragona, la Generalitat, els ajuntaments de Tarragona i Reus, la Cambra de Comerç de Reus, el Clúster TIC Catalunya Sud, la Fundació Gresol, PIMEC i CEPTA.

Un dels moments més emotius de la celebració va ser l’homenatge a les fundadores de l’associació i, especialment, a Ana María Macho, primera presidenta de l’AEDT, traspassada el 2021. “El seu llegat és viu i ens acompanya”, va recordar Ibars.

La presidenta va destacar també la vocació solidària de l’entitat, que any rere any impulsa iniciatives benèfiques i col·labora amb projectes socials com Rotary Tarraco August, Swim For ELA, AECC Contra el Càncer Tarragona, les víctimes de la DANA, La Nineta dels Ulls i la Fundació Rosa Maria Vivar, que enguany rebrà la recaptació del Sopar Solidari de Nadal del 11 de desembre.

L’AEDT ha consolidat una comunitat cohesionada a través de formacions, programes de mentoria, assessorament i trobades mensuals, i aquest any ha reforçat la seva presència territorial amb la incorporació d’Eva Miró com a delegada al Baix Camp.

L’acte va finalitzar amb l’encesa de les espelmes del pastís commemoratiu i el sorteig d’una quota anual, que va recaure en Ingrid Van Hinkel. La vicepresidenta, Montse Bes, va tancar la celebració amb un missatge que resumeix l’esperit de l’associació: “La trobada entre dones empresàries i directives és motor de progrés: suma talent, crea solucions i enforteix el territori.”

tracking