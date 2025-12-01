Municipal
Els sindicats de treballadors de Cambrils ajornaran la vaga fins al 18 de desembre
L'acord provisional de sis punts ha endarrerit l'aturada dues setmanes més
Els sindicats de treballadors municipals de Cambrils han ajornat l’aturada que havia de produir-se aquest 1 de desembre fins al dia 18. Després de deu hores i mitja de negociació, segons asseguren les institucions, l’Ajuntament va accedir a l’acord, tot i que provisional, de sis punts.
El consistori ha accedit a la publicació d’una convocatòria per a un lloc de treball de Cap del departament de Recursos Humans «abans del dia 3 de desembre de 2025»; a l’aprovació d’un reglament de productivitats per a l’Ajuntament, Patronats i Organismes Autònoms, i a regular, inicialment, les fitxes descriptives dels llocs de treball amb el complement de destinació actualitzada «per a meitats del 2026»; L’aplicació de les mesures per l’avaluació de riscos psicosocials del 2023 per Ajuntament i Museu d’Història, i finalment, l’acord de calanderització per complir amb les fitxes actualitzades «a partir del març de 2027». També formalitzaran pagaments endarrerits «el març de 2026».