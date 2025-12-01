Gastronomia
Dues joves de Tarragona seleccionades al Premio Promesas en Le Cordon Bleu Madrid
Aina Perelló i Mireia Rayo representaran el territori en un certamen que reuneix 50 talents emergents de tot l’Estat
Le Cordon Bleu Madrid ha fet pública la llista dels 50 estudiants seleccionats que participaran en la XIV edició del Premio Promesas de la gastronomia espanyola, un dels certàmens de cuina per a joves més destacats del país. Entre els aspirants triats hi ha dues representants de la demarcació de Tarragona: Aina Perelló Rojas, estudiant al centre Jesuites Sarrià–Sant Ignasi i natural de Cambrils, i Mireia Rayo Guas, alumna del CIFP Ciudad de León i originària de Tortosa.
En aquesta segona fase del concurs, els 50 candidats, procedents de 30 escoles de 20 províncies, presentaran un vídeo recepta de fins a cinc minuts que haurà de mostrar les seves tècniques culinàries, creativitat i domini del producte. Les comunitats amb més classificats són Andalusia (13) i la Comunitat Valenciana (10), tot i que el talent seleccionat abasta també territoris com Aragó, Madrid, Galícia, Navarra, Canàries o Balears.
Els vídeo receptes es publicaran al canal de YouTube del premi i a l’aplicació oficial a partir del 20 de gener, moment en què el públic podrà votar els seus participants preferits. El veredicte popular es sumarà a l’avaluació del jurat professional de Le Cordon Bleu per decidir els 10 finalistes. Els noms es faran públics el 23 de febrer i els escollits competiran a l’abril en la gran final a les cuines de l’escola a Madrid, on hauran d’elaborar un plat amb ingredients comuns davant d’un jurat format per xefs de reconegut prestigi.
El certamen, que compleix catorze edicions, ofereix dues beques de formació valorades en 24.000 € i 9.000 € pels dos guanyadors, així com un premi de 1.500 € per al centre formatiu del primer classificat. L’edició anterior va coronar María Bazar Verdes, del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, en una final presidida pel xef Javier Olleros.