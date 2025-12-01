Carreteres
Augmenta la mortalitat a les carreteres de Tarragona amb 28 morts, dos més respecte el 2024
Les comarques que han registrat més víctimes són el Baix Camp i el Tarragonès
El nombre de morts a les carreteres de la demarcació de Tarragona ha augmentat aquest 2025 amb 28 morts, dos més respecte el mateix període al 2024. Les comarques que han registrat més víctimes fins ara són el Baix Camp i el Tarragonès (6). En aquesta zona la carretera que té més sinistralitat és l’AP-7, on hi ha hagut 10 morts. A Tarragona, 7 de les 10 víctimes mortals viatjaven en vehicles pesants.
El balanç general a les carreteres catalanes és de 133 persones mortes en 125 accidents des de l’1 de gener fins al 30 de novembre d’enguany, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT). Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 126 persones en 115 sinistres mortals. A La demarcació de Barcelona han mort 61 persones (+8), a Lleida 25 (=) i a Girona 19 (-3).
Tot i que hi ha hagut un repunt respecte el 2024 (+3,9%), si es tenen en compte les dades de l'any 2019 la sinistralitat s'ha reduït un 20,4% amb la qual cosa s’acompleixen els objectius del Pla de Seguretat Viària previst per l’SCT. L'any 2019 van morir 167 persones en 154 sinistres.
Pel que fa a ferits greus, segons les dades del Servei Català de Trànsit, aquests primers 11 mesos, se n’han registrat 790, una xifra superior als 729 del mateix període de l’any passat.
Víctimes mortals
El mes de novembre s’ha tancat amb 12 víctimes mortals, una menys que el novembre de l’any passat. D’altra banda, de les 133 víctimes mortals d’aquest 2025, 106 eren homes i 27, dones, i quant als ferits greus, la proporció és similar, en la qual el 75% són homes i el 25%, dones.
La franja d'edat amb més víctimes és la de 55 a 64 anys amb 26 finats. Tot i això, Trànsit ha destacat un augment de mortalitat entre els joves. En aquest sentit, 50 persones eren menors de 35 anys, 14 més que l’any passat (36). En concret, hi ha hagut 23 morts a la franja d’edat de 15 a 24 anys, 25 més de 25 a 34 anys i també 2 de 0 a 14 anys.
El 45% dels morts pertanyien a col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes). En aquest sentit, 43 eren motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts (43), tot i que n’han mort tres menys que l’any passat, i suposen el 32% del total de víctimes. Pel que fa a vianants (12), n’han mort quatre més en comparació amb el 2024. La resta de finats viatjaven en turisme (56), vehicle pesant (10) i furgoneta (7).
Quant al tipus d’accidents, d’entre els 125 sinistres mortals hi ha 40 accidents simples, 33 xocs frontals, 20 col·lisions laterals, 11 encalços i 12 atropellaments.
Pel que fa a les vies, les carreteres que de moment acumulen més morts són l’AP-7 (15), la C-58 (9), N-II (8) i l’A-2 (8), malgrat que, en general, es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. La C-12, l’N-340 i la C-31 han registrat enguany 4 morts i la C-25, C-17, la GI-555 i C-16, 3 respectivament.