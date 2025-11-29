Nadal
Aquests són els municipis de Tarragona on es podran veure Els Pastorets aquest Nadal
La Coordinadora espera fregar els 73.000 espectadors arreu de Catalunya
La temporada d'Els Pastorets 2025-2026 comptarà amb 302 funcions arreu de Catalunya, 15 més que l'any passat, segons ha anunciat la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Les representacions aniran a càrrec de 68 grups repartits per 57 municipis, entre el 13 de desembre i l'1 de febrer.
La Coordinadora espera fregar els 73.000 espectadors i així superar els 72.180 registrats la temporada anterior. «Es tracta d'una tradició cultural del país que es manté viva gràcies a l'esforç i la passió de més de 7.000 persones involucrades a crear un espectacle total», ha assenyalat el president de la Coordinadora, Josep Peramiquel, que ha valorat la diversitat de textos de Pastorets i la «qualitat i innovació» de molts dels grups teatrals amateurs.
Per la seva banda, la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat, Carol Duran, ha subratllat el valor que té aconseguir que tantes persones es trobin per emocionar més de 72.000 espectadors.
«Les institucions hem d'acompanyar i protegir aquest bé immaterial», ha recalcat Duran, que ha recordat que, per fer-ho possible, el Govern va aprovar el Projecte de llei del Patrimoni Cultural Immaterial.
El president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya ha celebrat la incorporació de l'Associació Amics dels Pastorets de Llinars del Vallès dins l'entitat i ha valorat la llarga trajectòria dels Pastorets de l'Espluga de Francolí, que celebra 50 anys de representacions; Calaf, que arriba al seu centenari; i Berga i Vila-seca, que commemoren els 125 anys.
Mesures d'accessibilitat als Pastorets de Mataró
Una de les novetats més destacades d'aquesta temporada 2025-2026 és la incorporació de mesures d'accessibilitat en diverses representacions dels Pastorets. Un dels grups que enguany incorporarà aquesta funcionalitat serà precisament el de Mataró, de la mà de l'empresa Aptent, amb subtitulació i audiodescripció per a arribar col·lectius amb discapacitat visual, física o intel·lectual.
Són 71 els grups teatrals associats a la Coordinadora repartits per 58 municipis del territori català: 36 grups de Barcelona (51,4%), 15 de la Catalunya Central (21,5%), 6 de Girona (8,6%), 5 del Penedès (7,1%) 5 del Camp de Tarragona (7,1%); 2 de Ponent (2,9%) i 1 de les Terres de l'Ebre (1,4%).
Aquests són els municipis que acolliran funcions dels Pastorets durant aquesta temporada:
- El Vendrell: de l'11 de gener a l'1 de febrer al Teatre Àngel Guimerà.
- L'Espluga del Francolí: del 25 al 28 de desembre al Teatre del Casal.
- Montblanc: del 26 al 28 de desembre al Centre Cultural Sant Jordi.
- Reus: del 27 de desembre al 3 de gener al Teatre de l'Orfeó Reusenc.
- Valls: del 26 de desembre al 6 de gener al Teatre Principal de Valls.
- Vila-seca: del 25 al 28 de desembre al Teatre El Centru.
- Ulldecona: del 21 de desembre al 4 de gener al Teatre l'Orfeó Montsià.