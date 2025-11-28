Meteorologia
Quin temps farà a Tarragona aquest cap de setmana?
Malgrat que el sol serà el protagonista del cap de setmana, no és descartable que es pugui produir algun xàfec
La província de Tarragona afronta un cap de setmana marcat per la variabilitat en el temps i el contrast de les temperatures entre la costa i l’interior. Dissabte s’espera un ambient estable en general, amb presència de núvols alts i estones de sol en la major part del territori.
Les temperatures màximes s’acostaran als 15–16 °C al litoral, mentre que a l’interior oscil·laran entre 12 i 14 °C. Les mínimes tornaran a ser fredes en zones prelitorals i d’interior, on podrien situar-se al voltant d’1–3 °C a primeres hores. De cara a diumenge, la previsió apunta a un augment de la nuvolositat i a un ambient més gris a tota la província.
Segons el Meteocat, es podria registrar alguna precipitació feble durant la tarda, especialment entre el Tarragonès i el Baix Penedès, on la inestabilitat serà més evident. A la resta del territori, encara que la probabilitat de pluja és menor, el cel es mantindrà més tancat que dissabte. Les màximes baixaran lleugerament, quedant entorn dels 13–15 °C, amb mínimes similars a les del dissabte.
El vent no serà protagonista durant el cap de setmana, encara que en alguns punts del litoral i zones exposades podria bufar amb ratxes moderades, augmentant la sensació de fred durant les hores de menys temperatura. Tot i així, no es preveuen avisos de risc. Així doncs, dissabte es presenta més aprofitable per a activitats a l’aire lliure, mentre que diumenge la nuvolositat i la possibilitat de xàfecs podrien condicionar els plans en determinats municipis costaners.