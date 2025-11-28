Prevenció
El Parc Químic de Seguretat celebra 25 anys de servei als polígons tarragonins
L’entitat espera «ampliar la seva capacitat de resposta» i insisteix en «possibles noves inversions» de cara al futur
Els polígons i la zona portuària de Tarragona fa un quart de segle que disposen d’un servei de prevenció i protecció especialitzat, el Parc Quimic de Seguretat (PQS), impulsat per l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT).
L’acte de commemoració, celebrat simbòlicament a l’eix de la indústria química de la demarcació, la Pobla de Mafumet, ha recordat els 25 anys del servei, aportant novetats sobre la previsió de futur de l’entitat. La majoria, enfocades en les «possibles noves inversions» que podrien produir-se per «ampliar la plantilla» i poder «repetir el seu model d’actuació» en altres polígons, segons ha indicat el gerent del Parc Químic, Ángel Lozano.
Durant la celebració, també s’han presentat el nou logotip del Parc Químic de Seguretat i la nova denominació operativa de la brigada de bombers industrials, ara BRIQAT (Brigada de Rescat, Intervenció Química i Aplicacions Tecnològiques), que reflecteix l’ampliació de competències del cos durant les últimes dècades i la seva orientació «creixent cap a la tecnologia aplicada».
Des de l’entitat, que treballa en col·laboració amb Protecció Civil, s’ha destacat l’abast d’actuació actual, que ha demostrat «millores progressives» al llarg dels 25 anys. Ara mateix, el Parc Químic compta amb 52 professionals preparats per a les intervencions en els tres parcs on actua l’entitat: Al polígon sud de Tarragona i al Port de Tarragona, amb qui col·laboren des de l’any 2006. «El nostre servei ha d’actuar en menys de 10 minuts», explicava Lozano, en relació amb el decret de la Llei de Bombers que estableix els àmbits i els mètodes d’actuació.
Un decret signat l’any 1996 que, precisament, va provocar la creació del Parc Químic de Seguretat quatre anys després, tot just a l’inici de segle, coincidint amb les obligacions dels polígons de mantenir un equip especialitzat en incidents relacionats amb la indústria química i amb funcions de prevenció. «La idea no és treballar de manera reactiva, sinó proactiva, treballant amb la prevenció», ha insistit el gerent del PQS.
Servei polivalent
Avui dia, després d’any de progrés, Parc Químic de Seguretat «no només executa actuacions d’emergència», ha assegurat la presidenta del Parc Químic, Ana Belén Cifuentes. «També es porten a terme formacions amb les empreses, perquè, amb el temps, els criteris de seguretat són més exigents», explicava Cifuentes, que destaca «l’aposta» de l’entitat per «preparar a les empreses en un futur».
Actualment, el Parc Químic ofereix servei a 33 empreses associades i al Port de Tarragona, i també destaquen els treballs de «manteniment, simulacres, actuacions sanitàries i formacions de prevenció», d’acord amb Lozano. Ara, la formació «està innovant i ha millorat els equips i el pla de futur», assegura el gerent, que preveu també la millora de la qualitat de les «eines» per oferir un servei «més eficient».
«els professionals treballen 24 hores distribuïdes en quatre torns per fer intervencions ràpides, també tenim brigades de rescat industrial i serveis de resposta de prevenció marina o per detectar fugues i olors al territori», explicava el gerent, indicant que el Parc Químic ja se situa com un servei «consolidat», que actua com «una navalla suïssa» en molts àmbits d’actuació als polígons de la demarcació.
Cifuentes també ha subratllat la transformació tecnològica que marcarà la pròxima etapa de l’entitat: «En els anys vinents no podem mantenir-nos impassibles. Hem d’aprofitar aquesta oportunitat i preparar-nos per afrontar nous desafiaments, adaptant-nos per ampliar la nostra capacitat de resposta», ha afirmat.