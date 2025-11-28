Oci
Festa, cultura i Nadal: tot el que pots fer a Tarragona aquest cap de setmana
La ciutat i els seus voltants ofereixen activitats per a tota la família, entre patrimoni, mercats i espectacles
L'últim cap de setmana de novembre es presenta carregat d’activitats culturals, artístiques i festives per a tots els públics i gustos. Els amants de l'art i la cultura són els més beneficiats.
La celebració del 25è aniversari de Tàrraco Patrimoni Mundial arriba a la seva recta final amb la Festa del Patrimoni, que es celebrarà dissabte i diumenge al Camp de Mart. Es podrà gaudir d’espectacles com el mapping “El futur ja té memòria” a l’Amfiteatre, dansa amb Tàrraco in Somnis, tallers familiars i visites gratuïtes a monuments com l’Amfiteatre, el Circ-Pretori i el Passeig Arqueològic. Es pot consultar la programació completa en el portal de la Festa en el web de l'Ajuntament.
Els apassionats de l'art poden gaudir de la 15a edició de Tallers Oberts Tarragona, amb una trentena d’espais repartits pel centre de la ciutat i oberts fins diumenge. Aquesta iniciativa permet descobrir directament el procés creatiu de més de seixanta artistes locals i convidats, amb disciplines que van de la ceràmica i la pintura a la joieria i la il·lustració.
Pels que volen començar a respirar l’esperit nadalenc, el Port de Tarragona estrenarà el Nadal al Serrallo amb l’encesa de l’arbre i l’inici del programa “Nadal de Somni – La màgia de la llum” aquest dissabte a les 18.30 h. La celebració inclou espectacles de dansa, mapatge sobre la façana de l’església i música en directe, amb coca i xocolata calenta per a tothom.
En aquesta línia, Reus inaugura aquest cap de setmana les Fires i el Mercat de Nadal, amb activitats familiars, animació infantil i personatges festius que recorreran els espais firals. El Parc de Sant Jordi acollirà les Fires des de dissabte, mentre que diumenge la plaça del Mercadal es convertirà en el centre neuràlgic del Nadal reusenc, amb artesania, gastronomia i idees de regal fins al 23 de desembre.
Per altra banda, a pocs minuts de Tarragona, el Mercat de Nadal de Canyelles, considerat el segon més gran de Catalunya, obre les seves portes amb 350 estands, tallers familiars, el parc de Pare Noel, arbre dels desitjos i un “tió” gegant. S’espera una afluència superior a 100.000 visitants, amb autobusos gratuïts i opcions de transport des de la ciutat per facilitar l’accés.
A Valls, el diumenge serà un dia complet de tradició i gastronomia, perfecte per tancar un cap de setmana intens. La ciutat donarà el tret de sortida als Tres Tombs de Sant Antoni 2026, amb l’exposició “Valls Capital de Carros Agrícoles”, cercaviles, música i foc, i els tradicionals Tres Tombs pels carrers. A més, els visitants podran gaudir de la Festa de l’Oli Nou 2025, amb portes obertes al trull, esmorzar d’olivaire i la possibilitat d’adquirir garrafes de 5 litres d’oli de qualitat a 42 €, celebrant així la nova collita de l’arbequina protegida per la DOP Siurana.