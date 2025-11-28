Propostes
La Diputació preveu assumir el manteniment de la Via Verda per desencallar la seva construcció
Els municipis participants reclament incloure la urbanització del tram durant la Fase 1
El projecte de la Via Verda continua encallat després de més d’un any en què no s’han produït avenços en la signatura del conveni entre Adif i les administracions participants, entre les que figuren la Generalitat, la Diputació de Tarragona o els ajuntaments participants pel manteniment del tram.
El motiu el va exposar el diputat tarragoní per part dels Comuns, Fèlix Alonso, al Congrés dels Diputats, criticant l’exigència d’Adif d’una «signatura prèvia» sobre les condicions del conveni que ha de desbloquejar la Fase 1 del projecte.
«Tenien pressa per retirar les vies i, en canvi, ara no tenen pressa per signar un conveni», recordava Alonso durant una bateria de preguntes davant el Govern estatal el passat mes d’octubre. El diputat feia referència al projecte iniciat l’any 2023 amb el desmantellament de les vies entre els municipis de Cambrils, Mont-roig del Camp (Miami Platja) i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Durant el febrer de l’any 2024, van adjudicar-se les obres per gairebé 6 milions d’euros a Adif amb ajuda dels fons Next Generation.
L’entitat ferroviària es va comprometre a executar els treballs d’adequació per «eliminar l’efecte barrera de l’antic traçat ferroviari», constituïts a la Fase 1 del projecte. Ara, però, «exigeixen» que una de les administracions es faci càrrec del manteniment.
La clau, segons han confirmat al Diari Més els tres municipis participants, passarà per la Diputació de Tarragona, qui mostra «un gran interès» per la proposta. «Amb la Diputació veiem una mica de llum», assegurava l’alcaldessa de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Assumpció Castellví, que destacava el paper «de suport» de la institució en la futura «promoció turística» i els treballs de manteniment de la Via Verda. Castellví també indicava que, ara mateix, existeixen diversos esculls que frenen el projecte.
El principal és la demanda d’arrendament, pagant als municipis propietaris del tram, per part d’Adif. Una condició que els ajuntaments qualifiquen «d’impossible». Tot i això, l’alcaldessa valora positivament la reunió mantinguda aquesta setmana entre els municipis i la Diputació, i assegura que la intervenció de la institució tarragonina «és la millor via per fer-ho tot».
Entre les altres dificultats, també es planteja la demanda per part dels ajuntaments a Adif per cobrir la urbanització dels trams amb elements com bancs, enllumenats o instal·lacions de gestió pluvial, així com dels ponts que encara creuen els trams. Una condició que l’entitat ferroviària no ha acceptat, com va criticar al Congrés Fèlix Alonso. “La ciutadania fa anys que espera la recuperació d’aquest espai i, tot i que s’ha retirat la via, el territori continua igual», lamentava el diputat.
Des de Cambrils també han indicat que els municipis pretenen «anar de pressa» per signar els convenis. «Adif ha fet el que havia de fer, però també hem de mirar com ho assumim», explicaven, confessant que esperen una negociació «llarga i complicada». El consistori de Mont-roig del Camp, per la seva part, ha mantingut la línia, afirmant que no hi haurà moviments «fins que no es resolguin les seves al·legacions» sobre la urbanització del tram.
Reclamacions
La Via Verda, que tindrà 19,3 quilòmetres de longitud i acollirà turistes i veïns perquè puguin passejar i caminar. Aprofitarà el traçat del tram ferroviari que, des de l’any 2020, està en desús, i que durant l’any 2023 va enretirar les vies. Els següents treballs van ser adjudicats l’any 2024 a l’empresa ACSA, Obras e Infraestructuras.
Ara, municipis, entitats veïnals i administracions reclamen la finalització, almenys, de la Fase 1, per tal d’urbanitzar la via i mantenir un espai segur per on creuar a través d’aquesta. La primera fase preveu complementar-se amb una segona per atorgar un «caràcter urbà» al tram, així com altres treballs de prevenció de les espècies protegides, la restauració de punts d’interès i la plantació específica d’espècies, juntament amb l’eliminació de canyissars.
La Diputació de Tarragona ha fet els primers passos per desencallar la situació davant el silenci d’Adif, que continua sense oferir solucions per desbloquejar les condicions actualment establertes. D’acord amb els tres consistoris, la institució tarragonina pretén «impulsar» el projecte, especialment en «la promoció turística» i el manteniment, i manté un «gran interès» en el projecte.
A més, d’aquesta manera es podria integrar la marca Costa Daurada al nom de la Via Verda. Una qüestió que els ajuntaments han destacat després de l’última reunió, on la Diputació va mostrar la seva implicació en «aquesta mena de projectes» que pretén gestionar.
D’acord amb les previsions establertes durant l’última reunió, la Diputació de Tarragona tindrà una «important implicació» en el projecte, en qüestions d’inversió i de treballs posteriors, després del possible desbloqueig de la signatura del conveni sobre qui es farà càrrec del manteniment. Tot i que encara destaquen les problemàtiques vinculades a l’arrendament i a la «no oficialitat» de la col·laboració de la Diputació. Aquest aspecte, però, d’acord amb els consistoris, es preveu pròxim per desencallar la situació, malgrat que Adif encara no ha oferit explicacions.