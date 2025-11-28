Municipal
Cambrils activarà la setmana vinent el sistema per reusar l’aigua sobrant
L’excedent del Molí de les Tres Eres, que s’abocava a la riera, s’utilitzarà ara per a la neteja viària i el reg municipal
Les obres del sistema d’aprofitament d’aigües freàtiques del Molí de les Tres Eres ja estan a la recta final. L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i la gerent de Comaigua, Tiphaine Anderbouhr, van visitar durant el matí d’aquest dimecres el dipòsit i tota la instal·lació que permetrà aprofitar l’excedent d’aigua que s’acumula a la bassa per a usos municipals no potables, especialment per la neteja viària i el reg de parcs i jardins del municipi.
Durant la visita, l’alcalde i la gerent van destacar que l’obra és un exemple de sostenibilitat i economia circular perquè combina l’estalvi i reaprofitament d’aigua amb producció d’energia verda en servei d’autoconsum.
Per una banda, el sistema hidràulic permetrà aconseguir un estalvi anual de 20.000 m3 d’aigua potable, que seria l’equivalent al consum d’aigua d’un dia punta d’estiu de tot el municipi de Cambrils. Per l’altra, el projecte inclou una pèrgola amb plaques solars per produir l’energia que farà funcionar el sistema hidràulic i abastirà les instal·lacions del Museu d’Història de Cambrils.
Les obres, que es van iniciar el 3 d’octubre, han consistit en la construcció d’un dipòsit de recepció de 20 m3 d’aigua freàtica excedentària, la instal·lació d’un grup de pressió, un sistema de cloració i la construcció del punt de càrrega d’aigua pels vehicles que la utilitzaran.
L’actuació ha estat subvencionada amb 84.197 euros per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la convocatòria de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025.
Fins ara, la bassa d’acumulació d’aigua del Molí de les Tres Eres estava programada per abocar les aigües excedents a la riera d’Alforja, mitjançant el sobreeixidor existent. L’abocament es produïa dins el recorregut de la riera pel nucli urbà de Cambrils, a l’alçada del pavelló d’esports.
El nou sistema entrarà en funcionament la setmana vinent i permetrà que l’aigua sobrant tingui un ús útil i sostenible, reforçant l’aposta de Cambrils per una gestió responsable i eficient.