Successos
Els Bombers controlen un incendi a Torredembarra que obliga a tallar la via del tren
S'ha produit a la zona d'Els Muntanyans i el tall de la via ha impactat les línies regionals mentre set dotacions treballaven en l’extinció
Un incendi de vegetació s’ha declarat aquest dijous al vespre a la zona d’Els Muntanyans, l’espai natural protegit de Torredembarra situat entre la via del tren i la platja. El foc, que ha començat poc després de les set en un sector proper a l'N-340 i a l’àrea de dunes, ha generat una columna de fum visible des de diversos punts del municipi i ha obligat a tallar temporalment la circulació ferroviària, afectant diversos serveis regionals.
Fins a set dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en les tasques d’extinció, obrint-se pas entre la vegetació i actuant sobre una zona on el flanc dret afecta pineda baixa. Policia Local i Mossos d’Esquadra donen suport al dispositiu mentre es conté l’avanç de les flames. Cap a tres quarts de nou, l’incendi queda controlat. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en prop de dues hectàrees i mitja, pendent de la confirmació dels Agents Rurals.