Urbanisme
Cambrils instal·larà quatre lavabos públics a tres de les platges del municipi
El projecte, que tindrà un pressupost de més de 300.000 euros, està aturat per falta de finançament
L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat definitivament el projecte que cobrirà la necessitat de serveis públics a tres platges del municipi. La proposta contempla la instal·lació de quatre lavabos modulars als espais de l’Ardiaca, la Llosa i Vilafortuny per un pressupost total de 306.423 euros.
El consistori, que espera finalitzar la instal·lació abans de l’inici de la temporada costanera a partir de Setmana Santa, preveu treballs «complexos» durant la situació dels serveis a causa de la llunyania de les canalitzacions que han de portar l’aigua als lavabos amb les localitzacions finals dels mòduls.
D’acord amb el projecte, presentat pel departament d’Obra Pública de l’Ajuntament de Cambrils, cada mòdul tindrà un cost de més de 75.000 euros i el restant es dedicarà, principalment, a la connexió dels serveis amb les escomeses o xarxa de subministrament. «L’únic problema», segons el departament, és l’execució d’una rasa de «més de 100 metres» d’allargada, que elevarà el cos de l’estructura per aconseguir fer arribar l’aigua als lavabos, i comportarà la major part del temps de treball, més enllà de la instal·lació dels mòduls.
Els lavabos estaran ubicats, concretament, en espais declarats «verds» i lliures propers a les platges esmentades. La platja de Vilafortuny, en el seu cas, tindrà dues instal·lacions en diferents punts, un situat al carrer Francisco de Quevedo i el següent a la zona del Mas Clariana.
En el cas de la Llosa, s’ubicarà al passeig de ponent i carrer August Renoir, i l’Ardiaca tindrà el seu situat al carrer Cèsar Martinell. Aquests serveis es complementaran amb els de les guinguetes noves, que també es preveu que estiguin acabades abans del 29 de març del 2026. Els nous mòduls restaran oberts tot l’any, i malgrat que no seran fixes, des del departament d’Obra Pública s’insisteix que la proposta «no serà suficient» per cobrir tota la demanda del municipi.
Respecte a les possibles accions d’incivisme que puguin provocar el fet de mantenir els lavabos oberts tot l’any, tal com s’ha explicat al Diari Més des d’Obra Pública de Cambrils, encara no s’han previst mesures, tot i que valoren la possibilitat «d’augmentar la vigilància». «Tancar-los no és la intenció, sinó oferir servei», han afirmat.
Problemes
El projecte, que ja ha estat aprovat per part del consistori, va rebre el finançament dels fons Next Generation de la Unió Europea per portar a terme la instal·lació. Tot i això, el departament d’Obra Pública critica que la proposta es mantindrà aturada sense terminis de licitació i que impossibilita el pagament dels treballs. «Intentem avançar, però no podem. No s’ha licitat encara, precisament, per la falta de finançament», han assegurat.
Segons expliquen fonts del departament, «la idea és portar-ho a terme abans del febrer», ja que «és una intervenció petita» i s’espera que es desbloquegi a partir del desembre amb l’aprovació dels pressupostos per al 2026. A més, els impulsors del projecte tampoc tenen coneixement sobre si podran demanar els mòduls que s’han d’instal·lar per «falta d’estoc», un fet que també ha causat endarreriments constants. Així doncs, no s’han establert terminis exactes per a l’execució.