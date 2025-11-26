Seguretat
El Vendrell aprova retirar d’urgència la vidriera d’un local de Quatre Fonts
L’incident, alertat a l’octubre, serà solucionat a partir d’aquest mes amb la contractació de serveis de retirada
L’Ajuntament del Vendrell ha aprovat en l’últim Ple ordinari del 24 d’octubre la retirada urgent d’una vidriera situada al principi del carrer de les Quatre Fonts, una de les principals vies peatonals del municipi.
L’incident, alertat el passat 10 d’octubre, va obligar el consistori a protegir i senyalitzar la zona per prevenció després de l’advertència del risc de caiguda dels panells de vidre de grans dimensions. Ara, els treballs «d’urgència» es preveuen executar a partir d’aquest mes de novembre, una tardança que l’oposició va recriminar al govern vendrellenc durant l’últim ple.
El vidre en qüestió presentava risc de caiguda i pertany en un local abandonat on hi havia una papereria-llibreria. L’Ajuntament ha aprovat la «contractació per emergència dels treballs de retirada controlada dels panells i els elements de tancament del xamfrà de Quatre Fonts», a més del «tapiat provisional mitjançant tancament opac i resistent» de l’aparador del local.