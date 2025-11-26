Cultura
Valls dona el tret de sortida als Tres Tombs amb patrimoni, música i foc aquest cap de setmana
La ciutat de Valls inicia oficialment el cicle dels Tres Tombs de Sant Antoni 2026 amb la inauguració d’un dels espais patrimonials més destacats de la festa
La ciutat de Valls donarà el tret de sortida als Tres Tombs de Sant Antoni 2026, Festa Tradicional d’Interès Nacional, amb la inauguració de l’exposició “Valls Capital de Carros Agrícoles”, que tindrà lloc el divendres 9 de gener a les 18.30 h a la Plaça del Pati. La mostra posa en valor el patrimoni vallenc vinculat als carros tradicionals i a la història del transport agrícola, i esdevé un punt clau per entendre la singularitat dels Tres Tombs.
La Vespra de Sant Antoni, que es celebrarà el dissabte 10 de gener, és una de les jornades més esperades del calendari antonià, combinant tradició, música, foc i emoció per preparar la ciutat per a la celebració principal. La Societat de Sant Antoni ha avançat que hi haurà dues novetats sorpresa, una al migdia i una altra a la tarda-vespre, que aportaran un valor afegit a la festa.
Els actes del dissabte començaran amb el Toc de Vigília a l’Església Sant Antoni a les 12.00 h, seguit de la Cercavila del Porquet amb sortida des del mateix temple. A la tarda, la celebració continuarà amb la Cercavila de la Bandera a la Plaça del Carme a les 18.00 h, que finalitzarà a la Plaça del Blat amb un mini concert de la Cobla Momentània i la tradicional ballada de la Mulassa.
Cap a les 19.15 h aproximadament, tindrà lloc el Cant dels Goigs de Sant Antoni a l’església, abans que els participants es dirigeixin als Arcs del Celler del Paborde per a la ballada de la Mulassa i l’encesa de la Foguera a les 20.15 h. La jornada culminarà amb el Sopar Popular i el Ball de Sant Antoni amb That’s All Folks a les 22.00 h, seguit del final de festa amb DJ SeryII i una sorpresa especial a mitjanit. Els mocadors oficials de la Vespra tenen un preu de 3 euros i els tiquets del sopar popular costen 8 euros, amb un màxim de 300 tiquets disponibles.
Els actes del divendres i dissabte culminaran el diumenge amb els tradicionals Tres Tombs, que tornaran a omplir els carrers de Valls de carros, cavalleries i patrimoni viu.