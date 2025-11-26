Municipal
La Torre del Telègraf del Vendrell i l’entorn dels Masos, amenaçats per la falta de manteniment
Xarxa Vendrellenca ha denunciat l’estat de la zona, sense manteniment visible des del 2021
Els veïns de la zona dels Masos, gestionada per l’Ajuntament del Vendrell, continuen reclamant mesures de manteniment per les «visibles condicions d’abandonament» dels elements patrimonials i els seus entorns. Les principals crítiques cap al consistori s’enfoquen a l’estat de la Torre del Telègraf, una edificació de 175 anys d’història catalogada com a Bé Cultural d’Interés Nacional (BCIN), protegida per la Generalitat i, des de la dècada dels anys 1990 és propietat de l’Ajuntament.
L’entitat veïnal del municipi, Xarxa Vendrellenca, fa gairebé cinc anys que denuncia la conservació de l’element patrimonial i el seu entorn, marcat per la falta d’enllumenat, els residus abandonats i el poc manteniment d’instal·lacions com les tanques metàl·liques o la mateixa Torre. Entre les mancances, destaquen cables totalment desprotegits en diversos punts de la zona, tres fanals caiguts sense enretirar des del 2024 i la brossa abandonada dels voltants.
Des de l’entitat lamenten que «l’única mesura que s’ha pres fins ara ha estat col·locar alguns cons de plàstic al voltant dels punts afectats», una actuació que qualifiquen «de sense sentit» i «indignant». Malgrat tot, Xarxa Vendrellenca també situa el problema de la manca de neteja a causa l’incompliment del contracte per part de l’empresa executora dels treballs, i el consistori espera ampliar el servei a partir del 2026 amb diverses mesures.
En relació amb els treballs sobre la Torre, l’any 2021, el consistori va aprovar una moció proposada per diversos grups municipals per dignificar l’espai a partir del mateix any, però fins ara tampoc s’ha efectuat cap mesura per restaurar o netejar els entorns de l’edificació. Després de tres anys, l’Ajuntament novament va aprovar una proposta millorada per portar a terme el condicionament de la zona, però tampoc s’hi han observat treballs de manteniment.
Reclamacions
D’aquesta manera, Xarxa Vendrellenca va aconseguir a través d’una proposta al Parlament de Catalunya, l’execució d’un informe tècnic sobre l’estat de la zona i de la Torre al gener d’enguany, on precisament es constatava «el mal estat de conservació de l’element i, en data 3 de febrer del 2025, es convocava una reunió entre representants del Departament de Cultura i l’Ajuntament del Vendrell».
Durant la sessió, el consistori vendrellenc va mostrar el seu compromís, posteriorment enviant el 14 de febrer un «llistat de fases d’actuació previstes per dur a terme en el monument», entre les quals destacava la licitació de la redacció del projecte de conservació de «diversos elements patrimonials», entre els quals es trobava la Torre del Telègraf.
Per aquest motiu, Xarxa Vendrellenca ha avisat a l’Ajuntament que si el manteniment continua igual a principis del 2026, es reclamarà la retirada de la propietat de la Torre de mans del consistori per l’incompliment dels criteris de conservació dels Béns Culturals d’Interés Nacionals, obligats a mantenir-se per protecció directa del Govern.