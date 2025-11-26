Comerç
Municipis de la costa del Baix Gaià creen una estratègia per impulsar el turisme l’any vinent
L’aliança promocionarà les característiques de les localitats en fires d’arreu de l’Estat
Cinc municipis del Baix Gaià han reforçat la línia de promoció del turisme amb una estratègia conjunta mostrar les característiques del seu turisme i impulsar-lo durant el 2026. En una primera reunió, celebrada a Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Berà, Tarragona i el municipi amfitrió van acordar la seva participació conjunta en diverses fires turístiques de fora de Catalunya amb l’objectiu de «consolidar» la seva presència al mercat navarrès, basc i aragonès.
Entre les principals decisions, destaca l’assistència conjunta a Navartur, la Feria Internacional de Turismo de Navarra, que tindrà lloc del 20 al 22 de febrer a Pamplona. D’acord amb els representants municipals, la fira és «una de les més rellevants del sector turístic al nord d’Espanya» i valoren la participació com una «oportunitat clau» per promocionar els «atractius» de la Costa del Baix Gaià sota la marca Costa Daurada. Els cinc municipis tindran un espai diferenciat dins l’estand que la Diputació de Tarragona, a través del Patronat de Turisme Costa Daurada – Terres de l’Ebre.
A més, les localitats han confirmat la participació a Aratur, Salón de Turismo de Aragón, que se celebrarà del 15 al 17 de maig a Saragossa, amb estand propi. Aquesta fira es complementa amb la presència dels municipis a Bilbao, alternant anualment entre ambdues localitats. Durant aquestes accions de promoció es mantindrà el marxandatge iniciat l’any passat, amb bosses i catàlegs promocionals que reforcen la imatge de la destinació entre els visitants del nord peninsular.
Impuls costaner
Durant l’estiu del 2025, entre els mesos de juliol i agost, la Costa Daurada ha rebut un total de 2.467.631 milions de turistes, un balanç positiu lleugerament superior l’any 2024, només superat per un 2,3% en el cas de les arribades. A més, es van efectuar més de 10,5 milions de pernoctacions, també superant l’anterior marca en un 3,1%.
En el cas dels dies d’estada mitjana dels visitants de la Costa Daurada, se situava com la més alta de Catalunya amb 4,27 dies de pernoctació per visita turística. En total, el litoral ha acumulat el 66% de les arribades de visitants, en comparació amb destinacions de muntanya o centre de Catalunya.
Una temporada amb aportacions positives que, segons estableixen els representants del Baix Gaià, encara «necessita» un impuls per augmentar les xifres de cara al 2026. Per aquest motiu, segons han justificat, s’ha portat a terme el conveni conjunt per participar en actes de promoció de la demarcació.