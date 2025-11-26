Societat
El Molí de la Torre de Cambrils estrena un sistema sostenible de reutilització d’aigües freàtiques
El consistori confia estalviar uns 20.000 metres cúbics d'aigua potable cada any que serviran per a neteja i regadiu
La setmana vinent es posarà en funcionament el sistema d'aprofitament d'aigües freàtiques del Molí de la Torre de Cambrils. El dipòsit i la instal·lació permetrà aprofitar l'excedent d'aigua que s'acumula a la bassa i destinar-la a usos municipals no potables, com la neteja de carrers o el reg de parcs i jardins. El sistema hidràulic permetrà un estalvi anual de 20.000 metres cúbics d'aigua potable, l'equivalent al consum d'aigua d'un dia punta d'estiu a Cambrils. El projecte inclou una pèrgola amb plaques solars fotovoltaiques per produir l'energia que farà funcionar el sistema hidràulic i abastirà les instal·lacions del Museu d'Història de Cambrils.
Les obres es van iniciar el 3 d'octubre. S'ha construït un dipòsit de recepció de 20 metres cúbics d'aigua freàtica excedentària, s'ha instal·lat un grup de pressió, un sistema de cloració i s'ha construït el punt de càrrega d'aigua per als vehicles que la utilitzaran. L'actuació ha estat subvencionada amb 144.761,62 euros des de Territori en la convocatòria pel desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025.
Fins ara, la bassa d'acumulació d'aigua del Molí de les Tres Eres estava programada per abocar les aigües excedents a la riera d'Alforja. L'abocament es produïa dins el recorregut de la riera pel nucli urbà de Cambrils, a l'altura del pavelló d'esports.