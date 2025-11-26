Societat
El Govern declara diverses comarques de Tarragona afectades per emergències en els últims 3 mesos
En tots els episodis, que va d’agost a novembre, s’han produït inundacions per fortes pluges
El Govern ha declarat aquest dimarts zones afectades per una emergència de protecció civil 63 comarques que entre el 26 d’agost i el 9 de novembre de 2025 han patit episodis catastròfics de diferent naturalesa, majoritàriament inundacions. Aquestes s’han produït a Andalusia, Aragó, Astúries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya (entre elles ala província de Tarragona), Comunitat Valenciana, Galícia, Illes Balears, Regió de Múrcia i Comunitat Foral de Navarra.
Entre altres emergències, el text recull temporals de pluges torrencials a les comarques de Tarragona a finals d’agost; a principis de setembre; a principis d’octubre per l’arribada de la Dana Alice on el Montsià i el Baix Ebre van ser els grans damnificats; i el 4 de novembre on també hi va haver fortes pluges.
Com a conseqüència d’aquests successos s’han produït danys personals, en infraestructures i en béns públics i privats que justifiquen la intervenció de l’Administració General de l’Estat, com a complement a les actuacions que tenen encomanades les administracions públiques territorials.
Catàleg d’ajuts
Totes les persones afectades per aquests episodis han pogut ja sol·licitar els ajuts que són competència del Ministeri de l’Interior, destinats a pal·liar danys personals; danys materials en habitatge i estris; actuacions de les corporacions locals; danys en establiments industrials, mercantils i de serveis; i a persones físiques o jurídiques que hagin realitzat prestacions personals i de béns per respondre a l’emergència.
A més, i a partir de l’acord adoptat aquest dimarts pel Consell de Ministres, altres ministeris podran adoptar diverses mesurades per pal·liar les conseqüències d’aquestes emergències, com determinats beneficis fiscals (Ministeri d’Hisenda), mesurades laborals i de Seguretat Social (Ministeris de Treball i Economia Social, i d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions) i ajuts a les corporacions locals (Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica) o subvencions per danys en produccions agrícoles, ramaderes, forestals i d’aqüicultura (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació).