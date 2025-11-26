Pesca
Els pescadors de Tarragona veuen «insuficient» l'ampliació de dies per sortir a la mar abans de Nadal
Els mariners de la Ràpita lamenten que la mesura arriba tard perquè hi ha embarcacions aturades des de fa setmanes
Els pescadors de Tarragona creuen que els tretze dies addicionals de pesca anunciats són «insuficients» en molts casos i asseguren que l'ampliació demostra que hi ha peix per sortir a la mar durant més jornades. «És una sensació agredolça, que ens donin més dies és positiu, però ens pensàvem que ens en donarien per arribar a final d'any», ha afirmat a l'ACN el secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, Xavier Domènech. A la Ràpita, els mariners consideren que la mesura arriba tard perquè hi ha embarcacions amarrades als ports catalans des de fa setmanes. De cara a la negociació de les quotes de Mediterrani de 2026, el sector demana novament poder pescar 180 dies a l'any i també exigeix menys burocràcia.
Aquest dimarts, tres embarcacions del Port de Tarragona han sortit a pescar després que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació autoritzés aquest dilluns l'assignació extraordinària de tretze dies més de pesca per a cada embarcació de la flota d'arrossegament del Mediterrani aquest 2025. Segons Domènech, la majoria de les 22 barques tarragonines arriben a finals d'anys amb els dies extres, però hauran d'utilitzar el sistema de pesca conjunta perquè tothom pugui sortir a la mar. «Hem de jugar amb el que ens permet la llei, que és canviar els dies entre grups de barques», ha afirmat.
El secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona ha lamentat que no els hagin donat més dies per acabar l'any amb «normalitat». «Que ens doni dies és molt important pel fet que ens reafirma que tenim raó, ja que el recurs no està tan malament com ens deien, sinó que s'està recuperant», ha subratllat. A més, ha insistit que els tretze dies no són suficients en molts casos.
Preguntat sobre les paraules del ministre d'Agricultura i Pesca, Luis Planas, en les quals deia que l'assignació extraordinària permet «oferir certesa, estabilitat i capacitat de planificació als armadors i tripulacions», Domènech ha considerat que l'estabilitat del sector seria «pescar sense cap mena de restricció». «Tothom s'ha esforçat perquè puguem tenir aquests tretze dies, això també s'ha d'agrair, però, sempre esperes una mica més», ha admès.
En aquest sentit, ha recordat que fa cinc anys que se'ls imposen restriccions. «Hi ha ports com l'Ametlla de Mar on les barques fa quasi un mes que estan parades totalment», ha assenyalat. El sector pesquer considera que sortir a pescar un centenar de dies no els permet sobreviure. «Hi ha barques que tenen 108 dies a l'any, és com pescar cinc mesos. Què fas els altres set mesos? No hi ha un equilibri, pescar cinc mesos no et permet viure'n dotze», ha assegurat.
Pel que fa a la pesca de la gamba, els topalls estan gairebé exhaurits. Tot i que la normativa els permet utilitzar un 10% de la gamba de l'any vinent, Domènech opina que no és la solució. «Si ja ens estan reduint les captures i, a més, utilitzem la gamba de l'any que ve, el 2026 patirem més que no pas enguany», ha dit. De fet, ha explicat que hi ha pescadors que s'han reconvertit, passant-se a l'escamarlà, i d'altres que es guarden els quilos pels dies de Nadal, quan els preus són més elevats. Amb tot, lamenta que sigui el consumidor qui pateix l'increment, fet que propicia que hi hagi una disminució del consum de peix.
A la Ràpita, podran sortir tots a pescar
Des de la Confraria Verge del Carme de la Ràpita celebren l'ampliació de dies i calculen que els permetrà «sortir a pescar tots els dies que queden» fins a final d'any, la vintena que queden. Com ha detallat el secretari de la Confraria, Joan Balagué, «n'han donat tretze n'hi ha set que no compten, però amb tots els que queden, de mitjana, podria sortir a pescar tota la flota d'arrossegament del Mediterrani», ha assegurat. «A la campanya de Nadal hi haurà peix fresc de costa sense cap problema», ha afegit Balagué.
En canvi, aquest dimarts, la flota rapitenca no ha sortit a pescar. La incertesa els ha deixat a port a l'espera que es reparteixin els dies addicionals que encara no es reflecteixen en l'aplicació de control de jornades de pesca de tot el Mediterrani. «És un dia en què ha fet vent, però podien sortir a pescar. Però avui tenim tota la flota amarrada perquè a hores d'ara encara no sabem com repercutiran aquests tretze dies amb les possibilitats de pesca de la nostra flota», ha apuntat Balagué.
«La mesura arriba tard»
Els pescadors també alerten que «la mesura arriba tard» i hi ha ports a Catalunya i en altres indrets on moltes embarcacions fa setmanes que estan aturades perquè havien esgotat els dies establerts per a aquest 2025. El secretari de la Confraria rapitenca insisteix que els pescadors estan neguitosos «perquè s'havien fet els deures» i s'havien aplicat mesures que han repercutit positivament en el recurs, però van iniciar l'any amb una limitació de 27 dies, «la gran animalada del segle».
Balagué recorda que «aquesta reducció de jornada es va fer segons unes dades que estaven desfasades i mal calculades» i confia que es corregeixi en la negociació per al 2026. «Entenc que, amb les dades correctes i tot el que ens ha fet passar aquest 2025, per al 2026 hi haurà una assignació més gran de jornades des del principi», ha reclamat. S'espera que la Comissió Europea presenti aquesta setmana la seva proposta per a les quotes del Mediterrani del 2026, un repartiment que s'haurà de pactar en la reunió dels ministres de Pesca de la Unió Europea el pròxim 11 i 12 de desembre.
Reclamen 180 dies de pesca
Des de la Ràpita reclamen 180 dies per embarcació des del principi perquè es pugui planificar l'activitat pesquera de tot l'any i es garanteixi una estabilitat al treballador. «Necessitem una seguretat i una continuïtat en l'activitat pesquera», ha reclamat Balagué. Si es torna a aplicar una retallada l'any que ve, els pescadors no ho entendran. «Una reducció de jornades una altra vegada seria vist pel sector pesquer com un atac directe cap a la seva desaparició, i per assimilació la de tot el sector primari que es veu tan atacat per Europa aquests últims anys», ha advertit el secretari de la Confraria de la Ràpita.
Comparteixen parer els pescadors de Tarragona, els quals també demanen que s'incrementin els dies de pescar a 180 dies l'any, amb tres mesos de veda. «El 2023 i 2024 venim de pescar més de 200 dies a pescar-ne 108, això és una reducció quasi al 50%», ha asseverat Domènech. Finalment, també exigeixen que hi hagi menys burocràcia i que sigui més senzilla. «Demanem que els dies puguin ser més equilibrats o equitatius perquè no hi hagi aquestes diferències d'unes barques amb les altres», ha tancat.