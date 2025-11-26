Policial
Dispositiu en marxa a Tarragona per tràfic de medicaments il·legals, anabolitzants i blanqueig de capitals
El desplegament policial compta amb més de 150 efectius amb agents dels Mossos d'Esquadra
Aquesta matinada agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra han iniciat un dispositiu en diferents punts de Catalunya per desarticular una organització criminal especialitzada en el tràfic il·legal de medicaments i substàncies dopants, que distribuïen a nivell nacional i en el blanqueig de capitals, amb estructures societàries a l’estranger.
Hi ha previsió de fer diverses entrades a domicilis i empreses relacionades amb els principals investigats a les demarcacions de Barcelona i Tarragona. Concretament, s'ha fet una entrada a Salou, la qual ja ha finalitzat.
L’operatiu està liderat per la Unitat Central de Consum i la Unitat central de Blanqueig de Capitals. L’explotació d’aquest investigació compta amb la presència de membres de l’Europol i de la Policia d’Estònia com a observadors internacionals convidats.
El desplegament policial compta amb més de 150 efectius amb agents de la DIC, Brigada Mòbil, Unitat Canina, Policia Científica, Unitat de Seguretat Ciutadana i Sala de Coordinació Central.
El cas està sota secret de les actuacions.