Gastronomia
Aquests són els vuit restaurants de Tarragona que han revalidat la seva Estrella Michelin el 2026
La demarcació reafirma la seva presència dins del mapa gastronòmic estatal en una gala que va tenir lloc a Màlaga
La província de Tarragona torna a situar-se en una posició destacada en l’edició 2026 de la Guia Michelin, que manté a vuit restaurants del territori amb una estrella. En un any marcat pel protagonisme català a la gala celebrada a Màlaga, la demarcació reafirma la seva presència dins del mapa gastronòmic estatal.
El restaurant Citrus del Tancat, a Alcanar, revalida l’estrella que va obtenir per primera vegada el 2025. Juntament amb ell mantenen el seu reconeixement Deliranto (Salou), Rincón de Diego i Can Bosch (Cambrils), Quatre Molins (Cornudella de Montsant), Villa Retiro (Xerta), Les Moles i L’Antic Molí (Ulldecona).
La gala d’aquest 2026 ha tingut, tanmateix, un clar accent barceloní. Els restaurants Enigma, Aleia, Mont Bar i La Boscana han ascendit a les dues estrelles, mentre que Kamikaze i Scapar s’estrenen amb la primera. Les noves distincions situen Catalunya amb un total de 81 estrelles, reforçant el pes del territori dins de l’alta cuina estatal i confirmant el reconeixement al talent gastronòmic català.
Amb un mapa culinari en creixement i una presència cada vegada més sòlida en les guies internacionals, Tarragona manté la seva aportació a aquest lideratge gràcies a la continuïtat de les seves vuit estrelles. La combinació de producte local, cuina d’autor i projectes consolidats permet a la demarcació continuar atraient visitants i posicionar-se com un dels destins gastronòmics més destacats del sud de Catalunya.