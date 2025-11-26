Successos
Apunyalen un treballador d'una oficina bancària a Salou
Els fets han tingut lloc aquest dimecres a la tarda i l'agressor, que pateix una possible patologia psiquiàtrica, ha estat detingut
Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a la tarda un home de 31 anys com a presumpte autor d'un atac amb arma blanca a un treballador d'una oficina bancària a Salou. La policia autonòmica ha rebut l'avís del succés a les 14.45 hores i ràpidament s'ha dirigit fins al lloc dels fets, a la Via Roma del municipi.
Quan han arribat al lloc han pogut detenir el que seria l'autor dels fets: un home de 31 anys amb una possible patologia psiquiàtrica. Aquest home hauria atacat el treballador del banc amb un ganivet, i ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de lesions.
Els serveis d'emergències han atès la víctima, que es troba ferida lleu. Afortunadament, però, no es tem per la seva vida.