Política
La Via Verda del litoral tarragoní, encallada per manca de conveni entre administracions
El diputat tarragoní Fèlix Alonso alerta que el traçat continua abandonat i sense utilitat mentre esperen el conveni
El Govern espanyol ha reconegut que les obres de la Via Verda prevista sobre l’antic traçat ferroviari del litoral tarragoní, que ha de connectar Vandellós amb Cambrils passant per L’Hospitalet de l’Infant i Miami Platja, continuen aturades i sense data d’inici. Segons la resposta a una bateria de preguntes registrades al Congrés pel diputat tarragoní Fèlix Alonso, la paralització es deu a l’absència d’un conveni de via verda signat amb alguna administració —Generalitat, Diputació o ajuntaments— que permeti actuar a Adif.
Els municipis afectats també reclamen que el projecte inclogui una urbanització que no coincideix amb el disseny actual, quelcom que afegeix dificultats a l’inici de les obres. Alonso ha expressat la seva preocupació per la manca d’avenços i ha denunciat que, tot i que les vies han estat retirades, el traçat continua abandonat: “És incomprensible que un projecte essencial per a la mobilitat i la cohesió urbana estigui encallat per manca d’acord administratiu”.
El diputat ha exigit “celeritat, coordinació i compromisos clars” tant per part de la Generalitat com dels ajuntaments implicats. Alonso ha recordat, a més, que els Comuns del Camp de Tarragona havien criticat la retirada de les vies per no apostar per un tramvia que connectés amb Tarragona, i ha lamentat que, finalment, “ara no hi hagi ni tramvia ni via verda”.
Segons el diputat, la manca de coordinació institucional perjudica directament els veïns i veïnes dels municipis implicats i ha reclamat que les administracions assumeixin responsabilitats per desbloquejar el projecte i signar el conveni que permeti iniciar les obres.