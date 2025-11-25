Redacció
La URV registra 8 queixes, 2 denúncies i 5 consultes per violències masclistes aquest 2025
La majoria dels casos són entre estudiants i afecten estudiants
El proper 12 de desembre farà un any de l’aprovació del Protocol per prevenir i actuar contra les situacions de violència masclista i assetjament sexual a la Universitat Rovira i Virgili.
Segons informen des de la URV, al llarg de l’any 2025 el centre ha registrat cinc consultes (peticions d’informació generalment relacionades amb tràmits, ajuts i recursos), vuit queixes (protestes formals contra fets o situacions) i dues denúncies (es deixa constància d’un fet sancionable a partir del qual s’obre un expedient informatiu).
Respecte de l’any 2024, són tres consultes més i tres queixes menys. Segons apunta la directora de la Unitat d’Igualtat del centre, Cilia Willem, la majoria dels casos són entre estudiants i afecten estudiants.
Moltes dones que comuniquen fets demanen una actuació perquè la situació hostil desaparegui i s’adopten mesures amb aquest objectiu. No obstant això, «la unitat no pot actuar si la persona no vol, és una decisió personal que cal respectar», argumenta Willem.
Les situacions que es poden comunicar poden haver-se donat tant als espais físics com virtuals de la Universitat, però també fora, quan la conducta està vinculada amb l’activitat acadèmica o laboral. Es poden explicar a través d’un formulari en línia o el telèfon 977 256 193.