Mobilitat
Segura i Guaita defensen la ubicació de la Intermodal davant el rebuig de Mercaderies per l'Interior
El batlle de Vila-seca creu que el plantejament de la plataforma trenca un «consens de futur»
Davant el plantejament de Mercaderies per l’Interior, l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, defensa la ubicació de l’estació. «Em sorprèn moltíssim que la plataforma, que el que vol és resoldre la problemàtica de les mercaderies per l’interior, es posi en assumptes que no li corresponen. Crec que s’extralimiten en el seu propòsit com a plataforma i fer aquests determinats posicionaments l’únic que fan és trencar consensos de futur sobre per on han de passar les mercaderies», exposa el batlle. «A la plataforma no li correspon definir on ha d’anar o no una estació», afegeix l’alcalde. La batllessa de Reus, Sandra Guaita, defensa també el projecte. «Per la ciutat la principal prioritat en aquest moment i l’acord històric del territori ha estat i és l’Intermodal. L’Ajuntament de Reus hi posa el focus», diu Guaita. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, i l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, no han volgut valorar el comunicat de la plataforma.
Amb tot, la reclamació de la plataforma no farà canviar els plans del Ministeri de Transports. Fonts consultades del departament encapçalat per Óscar Puente expliquen al Diari Més que el projecte tirarà endavant i no s’aturarà. A més, afegeixen que el «nivell d’afartament» que expressa Tarragona no es viu a cap altra província d’Espanya. Des de la Generalitat, se segueix la mateixa línia. Tal com va indicar recentment el president Salvador Illa, hi ha el compromís d’impulsar l’estació de Vila-seca i la de l’Horta Gran a Tarragona.