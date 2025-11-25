Municipal
Salou qualifica «d’error» l’eliminació de dades d’una regidora a la web municipal
L'Ajuntament argumenta un «lapsus» per les queixes de l'oposició
L’Ajuntament de Salou ha justificat l’eliminació de les dades d’una regidora, vinculada a la tinença d’alcaldia, de la web municipal per un «lapsus involuntari» del funcionari encarregat d’actualitzar les dades al registre.
Després de les reclamacions del PP de Salou, on criticaven la «manca de transparència» del consistori, els populars insisteixen que les dades han estat esborrades «després de presentar una instància sobre la veracitat» de la informació de la regidora en qüestió. En aquesta instància, el PP reclamava «garantir la veracitat de la informació acadèmica publicada sobre la formació professional dels regidors», a través de l’acreditació de la documentació de les titulacions que figuren al cartipàs web.
L’Ajuntament ha qualificat «d’error» la situació, després de restablir les dades. «Aquest error ja ha estat detectat i corregit», indicaven «lamentant la incidència». Una situació que, d’acord amb el PP, «genera més dubtes que certeses» després de la demanda.