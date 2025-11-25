Meteorologia
Mapa de risc: les zones de Tarragona més exposades a inundacions en un episodi extrem
Els experts adverteixen que els episodis extrems seran cada vegada més freqüents
Tarragona concentra alguns dels punts més vulnerables de Catalunya davant d’episodis de pluges extremes, segons el Ministeri per a la Transició Ecològica i els estudis de la Generalitat. En total, el 3,9% de la població de Tarragona resideix en àrees amb risc alt d’inundació, encara que aquesta situació s’estén al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, on últimament s’han produït els episodis més greus.
El front marítim de Tarragona i la desembocadura del riu Francolí encapçalen la llista de zones crítiques, on s’acumulen infraestructures portuàries, industrials i càmpings, a més d’espais patrimonials de gran valor com la Necròpolis Paleocristiana o el Castell de Tamarit. En aquests sectors, instal·lacions com l’EDAR, àrees del Port de Tarragona o indústries químiques podrien veure’s afectades davant de precipitacions equivalents que marquen els escenaris de retorn de 100 anys.
Els estudis autonòmics amplien el mapa del risc a bona part del litoral tarragoní. A Cambrils, la desembocadura de la riera de Riudoms és un dels punts més exposats; a Salou, el barranc de Barenys concentra aigües de diverses rieres i ja ha provocat inundacions en el passat; i entre Tarragona i Vila-seca destaquen la riera de la Boella i la zona de la Mas de Sostres, on la proximitat a àrees industrials i residencials augmenta la vulnerabilitat.
El curs del Francolí presenta trams problemàtics. A la capital, l’últim sector del riu i els voltants del Parc del Francolí figuren com a àrees de risc elevat. Cap a l’interior, el perill s’estén pel polígon de Riu Clar, el barri de Sant Salvador —on conflueixen el barranc d’en Garrot i el Francolí— i la Pobla de Mafumet, al costat del complex químic, amb diversos punts addicionals aigües a dalt fins la unió amb el torrent de Vallmoll.
Altres municipis costaners també apareixen al mapa d’alerta. Entre Torredembarra i Creixell, la franja litoral és especialment sensible a pujades sobtades del nivell de l’aigua que poden afectar habitatges i infraestructures. A Tarragona ciutat, alguns equipaments públics s’ubiquen en àrees de risc: els instituts Pere Martell i Cal·lípolis en zona lleu, la Guàrdia Urbana en zona de risc baix i la caserna de la Guàrdia Civil en àrea de risc greu.
Els experts coincideixen que part del problema es deu a una planificació urbana històrica que va ubicar construccions en espais inundables, i adverteixen que els episodis extrems seran més freqüents. Encara que ja s’han implantat mesures com la neteja de rieres, millores de drenatge o canals de desviació, assenyalen que les solucions de fons —des de reubicacions fins a proteccions específiques per a patrimoni i indústries— requereixen inversió, planificació a llarg termini i un debat social urgent sobre com afrontar un risc que ja és tangible.