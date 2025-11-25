Economia
Els municipis del Baix Gaià s’alien per reforçar la promoció turística del territori el 2026
Les iniciatives s'emmarquen dins les accions coordinades de promoció turística d'Altafulla, Torredembarra, Crfeixell, Roda de Berà i Tarragona
Representants dels ajuntaments d'Altafulla, Torredembarra, Crfeixell, Roda de Berà i Tarragona, es van reunir la setmana passada a Altafulla per definir les línies de promoció turística de la Costa del Baix Gaià pel 2026. Unes iniciatives que s’emmarquen dins de les accions coordinades de promoció turística dels cinc municipis, amb l’objectiu de consolidar la Costa del Baix Gaià com una destinació turística atractiva i competitiva.
En aquesta línia, els cinc municipis catalans han acordat la seva participació en diverses fires turístiques. Entre aquestes, destaca una de les més rellevants del sector turístic del nord d'Espanya: el Navartur, que tindrà lloc del 20 al 22 de febrer a Pamplona. Es tracta d'una oportunitat única per donar a conèixer els atractius de la Costa del Baix Gaià sota la marca Costa Daurada. Serà gràcies a l'estand que la Diputació de Tarragona tindrà a la fira a través del Patronat de Turisme Costa Daurada – Terres de l’Ebre, que els cinc municipis hi tindran un espai diferenciat.
També tindran presència a Aratour – Salón de Turismo de Aragón, una fira que es complementa amb la presència dels municipis a Bilbao, alternant anualment entre ambdues localitats, i que es celebrarà del 15 al 17 de maig a Saragossa, amb estand propi. Durant aquestes aparicions es mantindrà el marxandadge iniciat l'any passat amb bosses i catàlegs promocionals que busquen reforçar el turisme dels territoris entre els habitants del nord de la península.