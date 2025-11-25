Policial
Detinguts en un bus a Vila-seca després de robar a punta de navalla un mòbil a un menor a Cambrils
L’aparell va permetre geolocalitzar-los quan retornaven a Tarragona en autobús
Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Cambrils, van detenir dijous passat a Vila-seca dos homes, ambdós de 18 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 17.00 hores al passeig de Miramar de Cambrils, quan un menor va ser abordat per dos desconeguts. Després d’amenaçar-lo amb una arma blanca li van sostraure el seu telèfon mòbil d’alta gamma i van fugir ràpidament del lloc.
Amb la informació facilitada per la víctima, agents de paisà dels mossos van iniciar la recerca dels sospitosos seguint les indicacions del sistema de geolocalització de l’aparell. Amb el suport d’una altra patrulla, els mossos van aturar un autobús que efectuava el trajecte entre Cambrils i Tarragona, quan accedia al nucli urbà de Vila-seca.
Els agents van localitzar immediatament els sospitosos i van poder recuperar el mòbil per tal de retornar-lo a la víctima.
Els dos detinguts van passar divendres passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.