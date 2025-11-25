Mobilitat
Comencen les obres de l’aparcament provisional de l’estació de l'AVE Camp de Tarragona
Els treballs s'han d'acabar a inicis del 2026 i permetran acabar amb els vehicles aparcats al voral de la carretera
Les obres de construcció de l’aparcament provisional, vigilat i gratuït, de l’estació de Camp de Tarragona han començat aquesta setmana i està previst que finalitzin a inicis del 2026. Amb unes 110 places, aquest nou espai permetrà que els viatgers deixin els vehicles sense haver de recórrer al voral de la carretera, pràctica habitual fins ara que generava riscos i desperfectes als cotxes.
L’alcalde de la Secuita, Eudald Roca, ha destacat que aquest aparcament provisional és un pas previ al projecte definitiu, que s’ubicarà en terrenys municipals i tindrà unes 600 places a baix cost. L’aparcament definitiu entrarà en funcionament aproximadament un any i mig després, un cop la Generalitat, la Diputació de Tarragona i Adif acabin les obres a l’entorn de l’estació.
Segons Roca, la nova infraestructura resoldrà problemes recurrents com robatoris, trencament de retrovisors i desplaçaments perillosos a peu pel costat de la carretera amb maletes a l’hivern i de nit. Adif col·locarà biondes als costats de la carretera i lliurarà el terreny a la Generalitat, que serà la titular. Paral·lelament, el Govern construirà una rotonda i un tram de carretera que connectarà l’aparcament definitiu amb la TP-2031, facilitant l’accés des d’Altafulla i Torredembarra.
Roca també ha recordat que properament els autobusos que connecten els municipis propers amb l’estació acceptaran pagament amb targeta, i que dins de l’edifici de l’estació es col·locarà un caixer automàtic per millorar la comoditat dels usuaris.