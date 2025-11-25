Urbanisme
Cambrils preveu la construcció de 19 noves guinguetes que estaran actives per Setmana Santa
El projecte, en ‘stand by’ des del 2021, espera veure la llum abans de l’inici de la temporada
L’Ajuntament de Cambrils comença a veure la llum sobre el projecte de renovació de les guinguetes a les seves platges, i planteja la construcció d’un lot de 19 guinguetes al llarg de set punts de la costa del municipi. La proposta espera licitar-se i dur-se a terme abans del 29 de març de 2026, la data on, d’acord amb estimacions del projecte, comença la temporada per als negocis marítims, coincidint amb Setmana Santa. Malgrat la insistència del consistori, els treballs encara no s’han licitat i continuen a l’espera després de l’aprovació inicial del projecte el setembre passat.
Entre les obres previstes, es preveu la demolició de les guinguetes actuals, segons el consistori, per «adequar-les al dret d’explotació d’aquestes instal·lacions a les platges de Cambrils. Una regulació atorgada de manera temporal, que els establiments renoven anualment d’acord amb el Pla d’Usos del municipi, però que ara requereix una actualització per la proximitat de la seua caducitat. D’aquesta manera, l’Ajuntament pretén «regularitzar la situació» a través de la renovació dels establiments.
La distribució prevista estableix la situació de cinc guinguetes a Vila-Fortuny, tres a la platja l’Ardiaca i tres a la Llosa, quatre a la platja de la Reguera, dos a la zona de l’Esquirol i dos més entre la platja del Calvet i la platja d’Horta de Santa Maria. Un projecte que, pràcticament, contemplarà la implementació d’establiments a totes les platges del municipi, prescindint de les de Sant Pere i la Riera.
Les noves guinguetes se situaran en l’espai de les actuals o molt pròximes en aquests, respectant els criteris mediambientals de la llei de costes. Contemplaran cinc tipus de guingueta, d’acord amb les condicions aprovades, per adaptar-se a l’entorn i les necessitats de cada punt d’instal·lació i permetent la personalització del recinte per «diferenciar-se entre elles», segons «les característiques de cada platja, evitant que sigui repetitiu.»
D’aquesta manera, els recintes també constaran d’espais maximitzats, fent cas a les mancances posades de manifest pel Departament d’Activitats de l’Ajuntament sobre l’estat de les cuines actuals «des del punt de vista de funcionalitat i de mesures sanitàries». En aquest sentit, el consistori ha indicat que les cuines de les guinguetes que s’enderrocaran són limitades i que també «s’utilitzen com a zones d’emmagatzematge». Les noves instal·lacions permetran desplaçar-les, sense gairebé elements fixos. Els nous mòduls també pretenen la redistribució dels accessos i les circulacions dins de les guinguetes.
Cada model de recinte contempla un pressupost divers, entre els 140.000 i els 163.000 euros, segons l’amplada i el material de les instal·lacions. La previsió el pressupost total se situa entorn dels 3 milions d’euros, a falta de la licitació oficial dels treballs|feines. Els nous sostres, a més, preveuen tres models de tendall versàtils: un quadrat, un de triangular, un rectangular amb materials variables i afegint solucions a l’ombra de l’espai exterior amb la instal·lació de pèrgoles.
Des del 2023
Un dels nous xiringuitos|paradetes previstos es va licitar l’any 2023, en un dels lots que també va incloure cinc establiments nous per licitar-se, quatre dels quals van renunciar a causa de les polítiques de renaturalització creades per la protecció de les platges de Cambrils, concretament la platja del Cap de Sant Pere, impulsada pel Ministeri de Transició Ecològica. Encara que figura dins del projecte de construcció, la seua construcció fa dos anys que continua atur|aturada.
Ara, el projecte espera la seua licitació abans d’inicis de l’any 2026, per a uns treballs|feines projectats en un termini d’execució de 60 dies amb treballs|feines en punts múltiples del municipi. Amb la proposta principal aprovada, el consistori no espera trobar al·legacions, ni impediments que bloquegin novament la proposta, atur|aturada des de l’any 2021. Els tràmits, fins ara, continuen avançant per part de l’Ajuntament per assegurar l’obertura dels negocis al principi de la temporada.