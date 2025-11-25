25-N
Baixen lleugerament les víctimes de violència contra la dona ateses al Camp de Tarragona
Membre de l'ICAT alerten de l'augment en últims dos anys de les violències exercides entre menors d’edat i les violències digitals
Des del gener fins el setembre de 2025 es van atendre un total de 1.167 víctimes de violència contra la dona en assistències de guàrdia en el tres partits judicials de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT). Territorialment es distribueixen així: 618 assistències a víctimes de maltractaments a Tarragona, 436 víctimes a Vendrell i 113 víctimes a Valls.
Si comparem aquestes dades amb el mateix període de 2024, la xifra significa un lleu descens de l’1,2%, ja que aquell any van ser 1.182. Per partits judicials han baixat a Tarragona -de 638 a 618-, a Valls -134 a 113 i, en canvi, han pujat al Vendrell-de 410 a 436-.
El Torn d’Ofici d’Assistència al Detingut (TOAD) de violència de gènere disposa a Tarragona de 215 lletrats inscrits; al Vendrell, 184; i Valls, 124. Són xifres que representen un petit augment respecte al període gener- setembre de 2024, concretament del 5,2%. En els tres partits judicials hi ha hagut un augment. Els advocats i advocades poden estar inscrits en un, dos o els tres TOAD dels partits judicials de l’àmbit de l’ICAT.
Una de les copresidentes de la Comissió d’Igualtat de l’ICAT, Jennifer Macía, ha indicat que hi ha hagut un descens lleu de les assistències de guàrdia de víctimes de violència contra la dona i, per això, cal seguir augmentant els esforços en la lluita contra aquest tipus de violència. Macía ha advertit que en els últims dos anys han augmentat les violències exercides entre menors d’edat i les violències digitals, sobretot en la jurisdicció de menors a través de les xarxes socials.
L’advocada i membre de la junta de l’ICAT considera que cal potenciar la prevenció a través dels recursos pedagògics per poder contrarestar la facilitat d’accés a les xarxes socials, la pornografia violenta, la banalització de la violència sexual i els discursos antifeministes des de l’extremadreta.
L’altra copresidenta de la Comissió d’Igualtat de l’ICAT, Begoña Cajaraville, ha assenyalat també l’augment de la violència vicària exercida a través dels animals de companyia de les parelles i ha indicat una sentència judicial pionera en un jutjat de les Illes Canàries contra un home que va matar el gos de la seva parella per fer-li mal: «Es va tipificar com a violència vicària a més de maltractament animal. La visió de la violència de gènere per part de jutges i magistrats s’està ampliant més enllà de la violència física i psicològica». Macía, per la seva part, ha destacat la necessitat d’aplicar la perspectiva de gènere en certs casos com aquest de maltractament animal en l’àmbit d’una parella amb un animal de companyia.
El degà de l’ICAT, David Rocamora, ha defensat la necessitat de persistir en la lluita contra la violència envers les dones perquè «és una circumstància totalment intolerable en una societat moderna i incompatible amb un estat social i democràtic de dret» i el paper que ha de tenir-hi l’ICAT en la seva eradicació. Rocamora ha insistit en la violència econòmica, que afecta molt a víctimes de violència de gènere, ja que les deixa sense recursos i afecta molt per exemple la custòdia dels fills i filles.