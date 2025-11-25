Economia
Adif instal·larà més de catorze quilòmetres de proteccions acústiques entre Tarragona i Calafell
El Vendrell, Torredembarra i Roda de Berà són els municipis on es posaran més pantalles
Adif instal·larà més de catorze quilòmetres de proteccions acústiques en la via que ressegueix el litoral entre Tarragona i Calafell. Els municipis on es posaran més pantalles són el Vendrell (3.700 m), Torredembarra (3.000 m) i Roda de Berà (3.000 m). També se n'instal·laran a Tarragona (1.850 m), Creixell (1.300 m) i Calafell (1.350 m). L'alçada de les proteccions serà entre dos i cinc metres, segons les característiques de cada tram. L'administrador d'infraestructures ferroviàries ha presentat la planificació de noves proteccions acústiques a la demarcació aquest dimarts al matí, amb representants dels municipis afectats.
Adif està realitzant en els darrers anys un anàlisi del conjunt de proteccions acústiques previstes en el marc dels mapes estratègics de soroll (MER) i els seus corresponents plans d'acció contra el soroll (PAR). Aquests estudis tenen com a objectiu homogeneïtzar i unificar els criteris de disseny del conjunt de proteccions a projectar als diferents municipis afectats, contemplant les singularitats de cada municipi i especialment aquelles situacions més sensibles com ara centres educatius, hospitals, residències de gent gran o zones amb més densitat de població.
A través d'un comunicat, Adif assegura que durant la trobada s'ha reiterat "la voluntat de treballar en solucions i mesures consensuades, conciliant les necessitats dels municipis i del sistema ferroviari". A finals d'octubre, l'Ajuntament de Roda de Berà va anunciar que Adif s'havia compromès a aturar la instal·lació de pantalles acústiques al voltant de la via ferroviària de la costa al pas pel municipi fins que no es redactés un nou projecte. La petició la van engegar els veïns dels barris de Costa Daurada i Berà pels inconvenients que els suposen les pantalles, en aquell tram de grans dimensions.