Vila-seca, la Pineda i la Plana preparen un Nadal amb gairebé 100 actes per a tots els públics
Els municipis activen un dels seus programes nadalencs més amplis que abarca tradició, música, cultura i solidaritat
L’Ajuntament de Vila-seca ha presentat aquest matí el programa de Nadal i Reis 2025-2026, una oferta festiva amb gairebé un centenar d’activitats que combinaran tradició, cultura i noves propostes a Vila-seca, la Pineda i la Plana. L’alcalde Pere Segura, juntament amb les regidores de Cultura i Turisme, Manuela Moya i Lluïsa Clavé, ha detallat un programa que vol mantenir l’essència de les festes i, alhora, incorporar experiències renovades.
El Pessebre de Sorra torna com un dels grans reclams de la temporada. En la seva 26a edició, ocuparà el Parc del Pinar de Perruquet amb 350 metres cúbics de sorra treballats per deu escultors internacionals. La construcció tindrà lloc de l’1 al 5 de desembre i s’obrirà al públic del 6 de desembre al 6 de gener. En aquest mateix espai, el NOMAD Nadal omplirà la Pineda de música, gastronomia, mercadet i activitats familiars els dies 6, 7, 8, 13 i 14 de desembre.
Els emissaris reials faran parada al municipi amb les haimes reials i l’Oficina Màgica del Castell. Les haimes recolliran cartes el 13 de desembre a la Pineda i el 14 a la Plana, mentre que l’Oficina Màgica obrirà del 20 al 28 de desembre. L’alcalde ha volgut posar en valor “el paper fonamental del voluntariat que dona vida a tots aquests actes”.
La felicitació institucional arribarà el 18 de desembre a la plaça de l’Església, amb l’encesa de l’arbre i el tradicional brou de Nadal. Dos dies més tard, el 20 de desembre, el Celler acollirà l’espectacle “Els Colors del Nadal”, amb Mag Albert & The Bliss.
Entre els actes més esperats s’hi troba el Bany de Sant Silvestre, que aquest any celebra el seu 30è aniversari i tindrà lloc el 31 de desembre al migdia al Pinar de Perruquet. A la tarda, l’Home dels Nassos recorrerà els carrers del municipi abans de donar pas a la festa de Cap d’Any al Pavelló Municipal d’Esports.
La programació cultural manté cites imprescindibles com els Pastorets, que celebren 125 anys a Vila-seca amb funcions del 25 al 29 de desembre, versions infantils el 3 i 4 de gener i una gala especial commemorativa. El Concert de Sant Esteve, el 26 de desembre, omplirà l’Auditori Josep Carreras amb la Coral Nova Unió i l’Orquestra Händel.
L’exposició Lux Domus de Josep Poblet Ventura inaugurarà el 4 de desembre al Celler i marcarà l’inici d’un Nadal “ple de llum”, tal com ha destacat la regidora de Cultura. Els infants gaudiran del Parc Infantil de Nadal del 27 al 30 de desembre, mentre que el Parc Jove oferirà activitats i un curs de premonitoratge entre el 29 de desembre i el 3 de gener.
Una de les grans novetats és El jardí dels somnis, instal·lat al Jardí del Castell del 20 de desembre al 6 de gener, que oferirà un espai de llum, simbolisme i desitjos oberts cada vespre.
La Cavalcada de Reis culminarà les festes amb tres recorreguts simultanis. A Vila-seca, els missatgers reials arribaran a les 17 h al Castell, mentre que a la Pineda i la Plana les cavalcades sortiran a les 19 h, tancant el programa amb el lliurament de regals a tots els infants.