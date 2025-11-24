Cultura
Vila-seca aprova l’execució del museu immersiu Cal·lípolis
La construcció serà inicis del 2026 i s’invertiran de 4,9 milions d’euros
L’Ajuntament de Vila-seca ha aprovat inicialment el projecte que durà a terme el Centro Experiencial Cal·lípolis a inicis del 2026. La proposta, que rebrà una inversió per part del consistori de 4,9 milions d’euros, aportats pel fons Next Generation, serà duta a terme per RCR Arquitectes, amb una iniciativa que espera, primerament, restaurar i consolidar la museïtzació del jaciment arqueològic de Cal·lípolis. El centre oferirà un museu immersiu que «permetrà conèixer de prop el procés de recuperació dels espais naturals i les espècies animals protegides, així com el desenvolupament de la vil·la romana dels primers segles. El termini d’execució continua establert fins juliol del 2026, i l’Ajuntament de Vila-seca va ser un dels pocs que van accedir a la màxima dotació dels fons pel Turisme de la Unió Europea.
El projecte no només contempla el museu, sinó la protecció d’un total de 37 hectàrees d’aiguamolls que es convertiran en una reserva natural on es reintroduiran espècies animals, amb una transformació íntegra del nucli de la Pineda. Entre els treballs, també se situa la construcció d’un contradic, paral·lel a la platja dels Prat.
Espai natural
Un espai que, segons l’entitat constructora, «tindrà un ús social amb zones de pineda i aiguamolls que connectaran amb l’espai protegit de la Xarxa Naturalesa 2000». També es planteja la reurbanització de la zona, canviant configuracions en els carrers pròxims a l’estructura del museu i plantejant la construcció d’aparcaments i la plantació d’aproximadament 300 arbres, que han de servir com a espai de refugi climàtic. Dins del Centre, a més, també es plategen exposicions de realitat virtual sobre l’entorn natural.