Política
El PSC seria la primera força a Tarragona i Barcelona i Aliança Catalana a Lleida i Girona
El PSC guanyaria les eleccions amb 38-40 escons i Aliança empataria amb Junts al tercer lloc, per darrere d'ERC
El PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb entre 38 i 40 escons, un resultat lleugerament inferior als 42 del 12-M, segons el tercer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió, presentat aquest dilluns. Esquerra avançaria Junts al segon lloc (22-23), amb una lleugera recuperació respecte als comicis de l'any passat.
De fet, el partit pilotat per Carles Puigdemont pràcticament perdria la meitat dels 35 escons actuals i se situaria en els 19-20. Aliança Catalana, al seu torn, es dispararia i empataria amb Junts (19-20). El baròmetre reflecteix un Vox a l'alça (13-14), que superaria un PP a la baixa (12-13). Els comuns calcarien el resultat actual, 6 escons, així com la CUP, que tindria opcions de mantenir els quatre actuals (3-4).
Els socialistes encapçalen l'estimació de vot, amb entre el 24 i el 27% dels sufragis, prop del 28% actual, però a la baixa tant respecte a les eleccions de l'any passat, com respecte al darrer baròmetre del CEO. Vuit de cada deu votants de la formació de Salvador Illa es mantindria fidel al partit, mentre que un 7% s'aniria a ERC. El PSC seria primer a Barcelona i Tarragona, apropant-se al terç dels sufragis a cadascuna de les circumscripcions.
Els republicans es fan amb la segona plaça i avancen Junts, amb entre el 14 i el 17% dels vots, en una tendència tímidament a l'alça respecte al 12-M (13,7%). Més de set de cada deu votants als de Junqueras l'any passat es mantindrien, i el 7% anirien a Aliança.
Segons el baròmetre, Junts i Aliança s'estarien disputant la tercera plaça. Els primers caurien en picat respecte a l'últim baròmetre fa quatre mesos, quan se'ls atorgaven 28-30 escons i entre el 16 i el 19%. El partit de Puigdemont ara passaria a 19-20 diputats i 13-15%, és a dir, entre sis i vuit punts menys que en les últimes eleccions a la cambra catalana.
Aliança seria primera força a Girona i Lleida
A més, Junts perdria l'hegemonia a les circumscripcions de Girona i Lleida, on Aliança per primera vegada es faria amb la primera plaça, amb entre quatre i cinc punts percentuals de vots més que els seus perseguidors, segons ha concretat el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, en roda de premsa aquest dilluns.
L'impuls d'aquests territoris contribuiria a posar la formació de Sílvia Orriols a l'alçada de Junts, en un ascens meteòric del 3,8% dels vots actuals a l'11-14%. L'estudi conclou que un 21% dels votants juntaires el maig passat anirien ara a Aliança, i només sis de cada deu continuarien donant-los suport.
En cinquè lloc, se situa un Vox que pujaria dels 11 diputats actuals als 13-14, i una estimació de vot també a l'alça. Això aniria en detriment del PP, que té una fuga de vot d'un 10% dels simpatitzants cap a la formació de Santiago Abascal. El PP perdria entre dos i tres escons, i entre un i tres punts percentuals.
D'altra banda, els comuns es mantenen en els 6 diputats i entre un 5 i un 7% dels sufragis, i la CUP també mostra una estabilitat de suports, amb 3-4 diputats i entre un 4 i un 6% dels vots.
Segons l'enquesta, el 21% dels catalans escull Salvador Illa com a líder preferit per ser president de la Generalitat. En segon lloc, Carles Puigdemont i Sílvia Orriols empaten al 8%, mentre que Oriol Junqueras se situa en el 7% dels suports. En cinquè lloc, sorgeix Gabriel Rufián (4%), un polític que va a l'alça en preferència, segons Rodríguez Teruel.