Propostes
La Generalitat enceta una prova pilot per revitalitzar el comerç als nuclis antics
Valls i el Vendrell, entre les dotze capitals de comarca dotades amb 800.000 euros per dissenyar estratègies
La Generalitat impulsarà una prova pilot per a dotar amb 800.000 euros a dotze municipis sol·licitants del Pla de Barris i Viles 2025-2027. Entre els escollits, el principal objectiu es la integració d’una estratègia dissenyada per revitalitzar el comerç dels seus centres històrics, enfocant-se, principalment, en la dinamització dels establiments buits i la millora urbanística de l’entorn per millorar les zones de comerç. La mesura proposada pel Govern, emmarcada en el Pla de Barris, determinarà quines són les capitals de província seleccionades per dur a terme el programa pioner durant el mes de gener.
El conveni, signat el passat dissabte entre la Generalitat i les localitats, inclou a Valls i el Vendrell per a oferir una subvenció entre 40.000 i 80.000 euros per poder «desenvolupar diversos instruments de planificació urbanística». La principal demanda serà la creació d’un mapa acurat del teixit comercial existent i una anàlisi qualitativa d’aquesta oferta, amb la intenció de «garantir una oferta comercial equilibrada», segons s’ha determinat el conveni confirmat pels Departaments de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Fins al gener, però, segons afirmen des dels consistoris seleccionats, no coneixeran si finalment s’atorguen les subvencions. «És positiu perquè tenim la feina feta, ja hem començat a buscar inversors i què es pot fer amb els locals», ha indicat la regidora de Béns de Valls, Rocío Martínez.
D’acord amb l’edil, les demandes de la Generalitat s’enfocaran a registrar l’estat dels comerços, quants establiments existeixen sense propietari o «quins estan disposats a formar part del pla de dinamització», les afectacions urbanístiques i els metres quadrats sense ocupar-se per negocis al Centre Històric dels municipis participants en el conveni. El Vendrell i Valls també compten amb propostes enfocades, principalment, en la transformació dels seus Nuclis Antics, un fet que els situa entre els municipis destacats per obtenir ajudes.
Èmfasi per la buidor
«La Generalitat vol continuïtat, que els locals es mantinguin», explicava Martínez, afirmant que «no invertiran en establiment que durin un any». Malgrat tot, la proposta no contemplarà «tot el centre històric», sinó que «existeix un eix principal en fer èmfasi en els locals buits», ha aclarit l’edil de Valls, que indica la intenció del Govern en «ser curosos en quin negoci es posa». La proposta també valorarà les transformacions urbanístiques proposades per facilitar l’accés als comerços i dinamitzar-los, una de les prioritats de la transformació dels Nuclis Antics.