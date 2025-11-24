Agricultura
Una temporada sense avellana, ni del Camp de Tarragona ni turca
La campanya tanca amb 3.200 tones recol·lectades a Espanya, una de les més baixes de la història recent
L'oferta global d'avellana caurà aquesta campanya per la baixa collita registrada també a Turquia, el principal productor mundial, que enguany no passarà de les 450.000 tones en closca. Així ho ha anunciat la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) després d'assistir a la reunió anual entre la UE i Turquia per conèixer les previsions definitives de la collita així com la intervenció del govern turc comprant producció -acció que ajuda a estabilitzar el mercat a nivell mundial-. Les fortes gelades de l’abril a la regió del Mar Negre i l'impacte de la sequera en són les causes d'aquest descens. A Espanya, la campanya arribarà a les 3.200 tones, superior a les 3.000 de l'any passat però entre les pitjors de la història recent.
Precisament, la FCAC ha traslladat a la reunió d'aquest dilluns que es tracta de xifres molt lluny de les 8.000 tones en closca d'una campanya mitjana. Segons han recordat, la producció d’avellana de l’Estat es concentra principalment al Camp de Tarragona, on bona part de les plantacions han patit molt durant els anys de sequera.
Tot i que aquest 2025 ha estat més plujós i s'ha pogut regar, asseguren, els arbres encara arrosseguen l’estrès acumulat. Alhora, el canvi climàtic també incideix en les hores fred que necessita el cultiu per donar bones floracions. Amb tot, els productors apunten que malgrat l’escàs volum, la qualitat i el calibre del fruit seran bons i amb més rendiment de gra en closca. A les plantacions joves i de la varietat negreta els rendiments han estat bons.
En aquest context, la FCAC ha reclamat que no es retallin fons en la propera PAC post 2027 ni es perdi el caràcter comunitari dels ajuts, a més d'aprofundir en més mesures per a l'avellaner i la fruita seca com a conreus clau en el manteniment de les zones rurals i la prevenció d'incendis. Un possible abandonament del conreu, han advertit, comportaria riscos mediambientals rellevants, ja que l’avellaner actua com a garant de l’equilibri territorial a zones on hi ha poques alternatives viables.