Dos detinguts per sostreure una banyera a Reus i vendre-la per cinc euros
Els Mossos d'Esquadra també van detenir a Albinyana un home per un robatori amb força en un pis
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de les comissaries de Reus i el Vendrell van detenir divendres i dissabte passat a Reus i Albinyana tres homes de 34, 42 i 46 anys, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força a interior de domicili. A un d’ells a més, se li atribueix un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat.
El primer dels fets va tenir lloc aquest divendres a Reus pels volts de les 12.00 hores quan una patrulla va rebre un avís de robatori amb força en un domicili del carrer Riu de la Sènia. En concret van ser alertats que dos homes havien sostret una banyera després de saltar un mur d’uns dos metres d’alçada i se l’enduien amb un carretó.
Els agents es van dirigir directament fins a una empresa de gestió de residus i van localitzar un dels sospitosos amagat a l’exterior. Seguidament van sorprendre l’altre quan sortia després d’haver venut la banyera sostreta per cinc euros.
Els mossos van deixar en dipòsit el recipient de bany a les mateixes instal·lacions per tal de tramitar-ne la recuperació i retorn al seu propietari. Mentrestant, els dos lladres van quedar detinguts.
Detingut 'in fraganti' al Baix Penedès
El segon fet va tenir lloc al voltant de les 04.40 hores de la matinada d’aquest dissabte en un domicili del carrer de la Vinya d’Albinyana. Una patrulla, que efectuava tasques de prevenció de delictes, es va dirigir ràpidament fins al lloc i en arribar van sorprendre un home a la zona exterior que cobria el seu rostre amb un passamuntanyes. En adonar-se de la presència policial va intentar fugir després de saltar els murs de diverses cases, fins que els agents el van poder interceptar. Tot i resistir-se activament, els mossos el van acabar detenint. Entre els objectes que li van localitzar, hi havia la pota de cabra amb la qual va fer palanca per forçar la porta de l’habitatge al qual va accedir per robar.
Els dos primers detinguts, que acumulen més d’una trentena d’antecedents policials per delictes patrimonials, van quedar en llibertat hores després amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan siguin requerits. D’altra banda, el detingut a Albinyana, va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.