La Contra Cultural
Un calendari per celebrar cada pas endavant
L’associació Astafanias, que treballa amb nens, joves i adults amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, ha editat el seu calendari solidari per al 2026
Dotze mesos i molta feina per davant. Però, sobretot, molta feina feta. L’associació Astafanias, que treballa per donar suport als infants i joves amb discapacitat intel·lctual i a les seves famílies, acaba de publicar el seu calendari solidari per al 2026. L’almanac és un treball realitzat pel fotògraf vila-secà Dani Legaz, qui explica que «aquest tipus de sessions són molt importants per a les famílies, perquè fer fotografies a aquests nanos no és fàcil. Però els pares i mares no volen sentir que els seus fills no poden tenir bones fotografies. Per a mi, com a professional, trencar aquesta dinàmica ha estat un gran plaer». El resultat és un treball fotogràfic «que mostra que aquests nois i noies no tenen res d’anormal, sinó que som nosalters, que tenim un concepte no normal de les seves condicions. Per a ells, cada passa endavant és un guany gegant. I, en aquest sentit, tenir una bona foto té molt de valor per a ells i les seves famílies».
Astafanias és una associació que treballa en l’àmbit de totes les comarques tarragonines oferint un servei multidisciplinari. Així, entre altres, tenen programes de suport a les famílies des de l’àmbit emocional, però també legal i d’assistència social. «És, en definitiva, un acompanyament 360 en l’àmbit de la discapacitat a les famílies, i en tot el que puguin necessitar durant tota la seva vida», explica Alejandra Salor, presidenta de l’entitat.
Astafanias té la seva seu a Vila-seca, i des d’allà també impulsen un gran nombre d’iniciatives com ara formacions a professionals de la seguretat, emergències, salut i ensenyament, o el desenvolupament d’una App per als cossos de seguretat i protecció civil que permet tenir les dades dels infants i joves de l’entitat en temps real i, d’aquesta manera, oferir-los una ajuda adaptada a les seves condicions i necessitats.
Aquesta mateixa setmana, Astafanias estrenarà un projecte per a escoles, mitjançant el qual els nens i nenes de les aules, així com els professors, podran veure, a través d’unes ulleres de realitat virtual com se sent un infant o jove amb discapacitat intel·lctual. Els calendaris d’Astafanias tenen un preu de cinc euros i es poden aconseguir contactant per WhatsApp al telèfon de l’entitat (680 74 31 92).