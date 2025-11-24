Diari Més

Un calendari per celebrar cada pas endavant

L’associació Astafanias, que treballa amb nens, joves i adults amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, ha editat el seu calendari solidari per al 2026

Andoni amb la seva mare Alejandra.

Andoni amb la seva mare Alejandra.Dani Legaz

Cristina Serret
Cristina Serret

Dotze mesos i molta feina per davant. Però, sobretot, molta feina feta. L’associació Astafanias, que treballa per donar suport als infants i joves amb discapacitat intel·lctual i a les seves famílies, acaba de publicar el seu calendari solidari per al 2026. L’almanac és un treball realitzat pel fotògraf vila-secà Dani Legaz, qui explica que «aquest tipus de sessions són molt importants per a les famílies, perquè fer fotografies a aquests nanos no és fàcil. Però els pares i mares no volen sentir que els seus fills no poden tenir bones fotografies. Per a mi, com a professional, trencar aquesta dinàmica ha estat un gran plaer». El resultat és un treball fotogràfic «que mostra que aquests nois i noies no tenen res d’anormal, sinó que som nosalters, que tenim un concepte no normal de les seves condicions. Per a ells, cada passa endavant és un guany gegant. I, en aquest sentit, tenir una bona foto té molt de valor per a ells i les seves famílies».

Astafanias és una associació que treballa en l’àmbit de totes les comarques tarragonines oferint un servei multidisciplinari. Així, entre altres, tenen programes de suport a les famílies des de l’àmbit emocional, però també legal i d’assistència social. «És, en definitiva, un acompanyament 360 en l’àmbit de la discapacitat a les famílies, i en tot el que puguin necessitar durant tota la seva vida», explica Alejandra Salor, presidenta de l’entitat.

Astafanias té la seva seu a Vila-seca, i des d’allà també impulsen un gran nombre d’iniciatives com ara formacions a professionals de la seguretat, emergències, salut i ensenyament, o el desenvolupament d’una App per als cossos de seguretat i protecció civil que permet tenir les dades dels infants i joves de l’entitat en temps real i, d’aquesta manera, oferir-los una ajuda adaptada a les seves condicions i necessitats. 

Aquesta mateixa setmana, Astafanias estrenarà un projecte per a escoles, mitjançant el qual els nens i nenes de les aules, així com els professors, podran veure, a través d’unes ulleres de realitat virtual com se sent un infant o jove amb discapacitat intel·lctual. Els calendaris d’Astafanias tenen un preu de cinc euros i es poden aconseguir contactant per WhatsApp al telèfon de l’entitat (680 74 31 92).

