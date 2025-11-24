Diari Més

Alerta taronja a Tarragona per fortes ratxes de vent que poden superar els 70 km/h

El Meteocat alerta que el vent, que arribarà aquest dimarts a la demarcació, afectarà especialment al Baix Camp

Una dona despentinada pel vent, en una imatge d’arxiu.

Una dona despentinada pel vent, en una imatge d'arxiu.EFE

Daniel Cabezas Ramírez
Publicat per
Daniel Cabezas Ramírez

Creat:

Actualitzat:

Protecció Civil ha activat l’alerta taronja al Camp de Tarragona a causa de la previsió de fortes ratxes de vent que podrien superar els 70 km/h. La mesura afecta especialment el Baix Camp, on s’ha establert alerta taronja, mentre que la resta de comarques de la demarcació es manté en alerta groga, excepte a la Conca de Barberà. L’alerta estarà activa fins a les 12 del migdia.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha indicat que els vents seran de component oest i s’esperen amb més intensitat durant el matí. Es preveu que afectin de manera general a totes les comarques del Camp de Tarragona, amb especial incidència al Baix Camp entre les primeres hores del dia i el migdia.

Protecció Civil ha recomanat extremar les precaucions, especialment en desplaçaments per carretera i activitats a l’aire lliure. S’aconsella evitar zones boscoses i entorns costaners durant l’alerta, així com seguir les actualitzacions de l’estat de la meteorologia abans de sortir de casa.

