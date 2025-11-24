Meteorologia
Alerta taronja a Tarragona per fortes ratxes de vent que poden superar els 70 km/h
El Meteocat alerta que el vent, que arribarà aquest dimarts a la demarcació, afectarà especialment al Baix Camp
Protecció Civil ha activat l’alerta taronja al Camp de Tarragona a causa de la previsió de fortes ratxes de vent que podrien superar els 70 km/h. La mesura afecta especialment el Baix Camp, on s’ha establert alerta taronja, mentre que la resta de comarques de la demarcació es manté en alerta groga, excepte a la Conca de Barberà. L’alerta estarà activa fins a les 12 del migdia.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha indicat que els vents seran de component oest i s’esperen amb més intensitat durant el matí. Es preveu que afectin de manera general a totes les comarques del Camp de Tarragona, amb especial incidència al Baix Camp entre les primeres hores del dia i el migdia.
Protecció Civil ha recomanat extremar les precaucions, especialment en desplaçaments per carretera i activitats a l’aire lliure. S’aconsella evitar zones boscoses i entorns costaners durant l’alerta, així com seguir les actualitzacions de l’estat de la meteorologia abans de sortir de casa.